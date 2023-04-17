Кресла замминистра культуры Бурятии заняли художник и финансист

Первым заместителем министра стала член Союза художников, постоянный участник различных выставок
В министерстве культуры Бурятии появились два новых заместителя министра.
Первым замом стала художник-живописец
Первым заместителем министра культуры республики – председателем комитета культуры и искусств с 17 апреля назначена Анна Никитина. Ранее она возглавляла центр создания креативных прототипов при Восточно-Сибирском государственном институте культуры.
Анна Никитина окончила факультет художественного образования Забайкальского государственного гуманитарного педагогического университета. Затем в Красноярском государственном художественном институте получила специальность по направлению «Станковая живопись» на академическом факультете.
Никитина художник-живописец, член Союза художников России, постоянный участник республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных выставок.
- Сейчас очень большая нагрузка на культуру, потому что на культуре завязано всё, в какую бы мы отрасль не посмотрели - везде вспоминаем о культуре. Многозадачность требует собранности, слаженности в работе и моя задача сейчас максимально быстро сориентироваться, понять все задачи и оперативно влиться в работу, чтобы я помогала всей команде, - говорит Анна Никитина.
Среди первоочередных задач она назвала «организованное проведение мероприятий по 100-летию Республики Бурятия, развитие креативных индустрий и работу с подрастающим поколением».
- Мы можем реально сделать так, чтобы наши дети оставались в республике, чтобы они профессионально росли, давать возможность развиваться именно в республике и тогда у нас не только культура, но и все другие сферы могут подняться на иной, качественный уровень. Дети – наше будущее и если мы будем думать о нем сегодня, то завтра оно будет таким, каким мы хотим его видеть, - заявила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее кресло первого зама занимал Николай Емонаков. В конце 2021 года он возглавил Иволгинский район.
Второй – финансист
Заместителем министра – председателем комитета по экономике и правовой работе с 5 апреля стал Владимир Будацыренов. Ранее он возглавлял отдел бюджетного планирования и целевых программ министерства культуры Бурятии.
Владимир Будацыренов в 2006 году окончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист.
- Основное моё направление – это экономика, работа с бюджетом и правовая работа. Цели вижу те же самые, что и в предыдущей должности: осуществление полномочий министерства, бесперебойная работа республиканских и муниципальных учреждений культуры в плане финансирования, выполнение майских указов президента, показателей по национальному проекту «Культура». Ежегодно стопроцентно они выполняются. Постараюсь оправдать оказанное доверие министра и главы республики, - сказал Владимир Будацыренов.
Ранее это кресло занимал Баир Цыбиков, уволившийся зимой по состоянию здоровья.
Кресла замминистра культуры Бурятии заняли художник и финансист
Власть, Фото:
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