17 апреля

16 апреля

Популярное

Кресла замминистра культуры Бурятии заняли художник и финансист

Кресла замминистра культуры Бурятии заняли художник и финансист
Власть,  Фото:минкультуры Бурятии
Первым заместителем министра стала член Союза художников, постоянный участник различных выставок

В министерстве культуры Бурятии появились два новых заместителя министра.

Первым замом стала художник-живописец

Первым заместителем министра культуры республики – председателем комитета культуры и искусств с 17 апреля назначена Анна Никитина. Ранее она возглавляла центр создания креативных прототипов при Восточно-Сибирском государственном институте культуры.

Анна Никитина окончила факультет художественного образования Забайкальского государственного гуманитарного педагогического университета. Затем в Красноярском государственном художественном институте получила специальность по направлению «Станковая живопись» на академическом факультете.

Никитина художник-живописец, член Союза художников России, постоянный участник республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных выставок.

- Сейчас очень большая нагрузка на культуру, потому что на культуре завязано всё, в какую бы мы отрасль не посмотрели - везде вспоминаем о культуре. Многозадачность требует собранности, слаженности в работе и моя задача сейчас максимально быстро сориентироваться, понять все задачи и оперативно влиться в работу, чтобы я помогала всей команде, - говорит Анна Никитина.

Среди первоочередных задач она назвала «организованное проведение мероприятий по 100-летию Республики Бурятия, развитие креативных индустрий и работу с подрастающим поколением».

- Мы можем реально сделать так, чтобы наши дети оставались в республике, чтобы они профессионально росли, давать возможность развиваться именно в республике и тогда у нас не только культура, но и все другие сферы могут подняться на иной, качественный уровень. Дети – наше будущее и если мы будем думать о нем сегодня, то завтра оно будет таким, каким мы хотим его видеть, - заявила она.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее кресло первого зама занимал Николай Емонаков. В конце 2021 года он возглавил Иволгинский район.

Второй – финансист

Заместителем министра – председателем комитета по экономике и правовой работе с 5 апреля стал Владимир Будацыренов. Ранее он возглавлял отдел бюджетного планирования и целевых программ министерства культуры Бурятии.

Владимир Будацыренов в 2006 году окончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кредит», квалификация – экономист.

- Основное моё направление – это экономика, работа с бюджетом и правовая работа. Цели вижу те же самые, что и в предыдущей должности: осуществление полномочий министерства, бесперебойная работа республиканских и муниципальных учреждений культуры в плане финансирования, выполнение майских указов президента, показателей по национальному проекту «Культура». Ежегодно стопроцентно они выполняются. Постараюсь оправдать оказанное доверие министра и главы республики, - сказал Владимир Будацыренов.

Ранее это кресло занимал Баир Цыбиков, уволившийся зимой по состоянию здоровья.


минкульт назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Назначен новый начальник полиции Иркутской области
Назначен новый начальник полиции Иркутской области
Власть, 17.04.2023
Он прошёл путь от сыщика до начальника управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю
В Бурятии нашли применение уволившемуся экс-главе Минстроя
В Бурятии нашли применение уволившемуся экс-главе Минстроя
Власть, 17.04.2023
Николай Рузавин возглавил управление Госэкспертизы
Депутат Госдумы от Бурятии призвал не изолировать Байкал от людей
Депутат Госдумы от Бурятии призвал не изолировать Байкал от людей
Власть, 17.04.2023
Он прокомментировал ряд нашумевших законов, касающихся священного озера
Глава Бурятии призвал запустить производство противодроновых ружей
Глава Бурятии призвал запустить производство противодроновых ружей
Власть, 14.04.2023
«Модели нужно доработать и запускать производство», - сказал он
Разваливающейся улан-удэнской общагой занялся главный следователь России
Разваливающейся улан-удэнской общагой занялся главный следователь России
Власть, 14.04.2023
История с затянувшимся расселением аварийного дома дошла до Александра Бастрыкина
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности
В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности
Власть, 14.04.2023
Депутат Алексей Журавлев внёс законопроект о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности
Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Глава Бурятии выехал в Заиграевский район
Власть, 14.04.2023
В том числе он осмотрит проблемные социальные объекты
Иркутского депутата встревожила растущая популярность бурятского побережья Байкала
Иркутского депутата встревожила растущая популярность бурятского побережья Байкала
Власть, 13.04.2023
Он опасается, что скоро озеро будет ассоциироваться преимущественно с соседней республикой
Глава Бурятии ищет кандидата на место Петра Мордовского
Глава Бурятии ищет кандидата на место Петра Мордовского
Власть, 13.04.2023
Алексей Цыденов рассказал, что решение Мордовского для него стало сюрпризом
Глава Бурятии об увольнении экс-министра: «Физический износ и усталость»
Глава Бурятии об увольнении экс-министра: «Физический износ и усталость»
Власть, 13.04.2023
Претензий к бывшему министру строительства у Алексея Цыденова не было
Глава Бурятии: «Центр Улан-Удэ станет точкой притяжения»
Глава Бурятии: «Центр Улан-Удэ станет точкой притяжения»
Власть, 12.04.2023
Вдоль набережной Уды можно построить 2 млн кв.м. жилья
Глава Бурятии: «Стрессанули, похудели, полысели»
Глава Бурятии: «Стрессанули, похудели, полысели»
Власть, 12.04.2023
Алексей Цыденов объяснил, почему визит президента стал для республики знаковым событием
Глава Бурятии возглавит первую пятёрку на выборах в Народный Хурал
Глава Бурятии возглавит первую пятёрку на выборах в Народный Хурал
Власть, 11.04.2023
Об этом Алексей Цыденов сообщил тележурналистам во время интервью
В Монголии назначили двух новых министров
В Монголии назначили двух новых министров
Власть, 11.04.2023
В правительстве страны прошли кадровые перестановки
В Бурятии муниципальные служащие скрыли сведения о доходах
В Бурятии муниципальные служащие скрыли сведения о доходах
Власть, 11.04.2023
Нарушение выявила прокурорская проверка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^