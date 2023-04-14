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В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности

В Госдуму внесли проект о лишении уклонистов права занимать госдолжности
Власть,  Фото:pixabay.com.
Депутат Алексей Журавлев внёс законопроект о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне, и лидер партии «Родина», Алексей Журавлёв внёс в Госдуму законопроект о пожизненном лишении права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва, сообщает РИА Новости.

Депутат сообщил, что изменения предполагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части увеличения предельного срока лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью с 20 лет на пожизненно.

Также законопроектом предлагается внести дополнения в часть 1 статьи 328 УК РФ в части расширения видов наказаний за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы.

За уклонение от призыва на военную службу предусматривается в качестве дополнительного вида наказания лишение права занимать должности на государственной службе, муниципальные должности, избираться в депутаты законодательных органов РФ.

- Граждане, добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами. В этой связи считаю необходимым ужесточить меры наказания для уклонистов, - рассказал депутат.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 апреля Государственная дума также приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках, согласно которому повестка будет считаться вручённой с момента её размещения на Госуслугах.




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