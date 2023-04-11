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Госдума приняла закон о реестре военнообязанных и электронных повестках

Госдума приняла закон о реестре военнообязанных и электронных повестках
Общество, 
Получившим повестку в том числе запретят выезд за границу

11 апреля Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином реестре военнообязанных. 394 депутатов проголосовали «за», один воздержался.

Новый закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Таким образом, повестки могут быть не только переданы лично, но также направлены по почте заказным письмом, а также в онлайн-формате (например, через «Госуслуги»). Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой, передаёт РБК. 

Электронная повестка будет считаться врученной с момента её размещения в личном кабинете гражданина «на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».

Согласно закону, если «гражданин не получает повестку или делает вид, что её не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военный комиссариат», сказал представляющий поправки их соавтор, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (цитата по «Интерфакс»).

Закон вводит обеспечительные меры для уклоняющихся от призыва в армию (согласно данным «Коммерсантъ»):

• запрет на выезд из РФ
• запрет на государственную регистрацию в качестве ИП;
• запрет на постановку на учёт в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход»;
• приостановку прав на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав;
• ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами;
• запрет на государственную регистрацию транспортных средств;
• отказы в заключении кредитного договора, договора займа

Также будет создан единый реестр военнообязанных. Он будет содержать личные данные военнообязанных, в том числе ИНН, СНИЛС, сведения о месте работы и пр. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически.

военнослужащие

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