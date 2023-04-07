Глава Бурятии встретился с Сангаджи Тарбаевым









Сангаджи Тарбаев отметил предстоящую рабочую повестку:



- Нам предстоит впереди очень большая работа. С повесткой мы уже ознакомились. Сегодня на круглом столе мы поговорим подробнее, ну а пока я еще раз хочу поблагодарить за прием, который нам уже оказан, за то внимание, которое мы на себе испытываем. Я думаю, что по истечении этих дней мы вернемся в Москву с уже более понятной картиной с точки зрения нормативно-правового регулирования, связанного и с Байкалом, и с Дальневосточным федеральным округом.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на своих страницах в соцсетях Сангаджи Тарбаев



Сангаджи Тарбаев отметил предстоящую рабочую повестку:- Нам предстоит впереди очень большая работа. С повесткой мы уже ознакомились. Сегодня на круглом столе мы поговорим подробнее, ну а пока я еще раз хочу поблагодарить за прием, который нам уже оказан, за то внимание, которое мы на себе испытываем. Я думаю, что по истечении этих дней мы вернемся в Москву с уже более понятной картиной с точки зрения нормативно-правового регулирования, связанного и с Байкалом, и с Дальневосточным федеральным округом.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на своих страницах в соцсетях Сангаджи Тарбаев похвалил Бурятию за выросший турпоток

6 апреля в Бурятию с рабочим визитом прибыли члены комитета Госдумы по туризму во главе с председателем комитета Сангаджи Тарбаевым. Также приехали представители федеральных органов власти, Минэкономразвития, Минприроды России и делегации из регионов Дальневосточного федерального округа.Состоится круглый стол на тему «Развитие туристической отрасли в субъектах ДФО». Собравшиеся обсудят подходы к развитию туризма и меры государственной поддержки предприятий туриндустрии в стране. А также примут участие в открытии международной туристской выставки Baikal Travel Mart (0+).Сегодня, 7 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с членами комитета Госдумы по туризму.- Мы благодарны вам за то, что вы выбрали республику для проведения такого мероприятия. Для нас туризм - это стратегическое и перспективное направление для развития, - отметил Алексей Цыденов.