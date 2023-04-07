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Сангаджи Тарбаев назвал Бурятию «новой в туризме территорией»

Сангаджи Тарбаев назвал Бурятию «новой в туризме территорией»
Власть,  Фото:t.me/Tarbaev_Sangadji

Но похвалил республику

7 апреля комитет по туризму Госдумы проводит в Улан-Удэ круглый стол на тему «Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа».

«Это крупное мероприятие федерального масштаба с участием представителей профильных министерств и регионов ДФО, - сообщил в своём телеграм-канале председатель комитета Сангаджи Тарбаев, прилетев в Бурятию. -  Будем предметно обсуждать планы и потребности регионов дальневосточного округа на примере Бурятии. Жду плодотворной дискуссии по существу».

Депутат Госдумы отметил, что остаток дня 6 апреля ушёл у него на «ознакомление с культурой региона»:

«Буддийская философия накладывает отпечаток на менталитет жителей Бурятии и, признаться, мне он очень близок. Приезжая сюда, я всегда стараюсь посетить Иволгинский дацан. Побывали с коллегами и в гостях у старообрядческой общины, живущей по не изменившимся с XVII века канонам».

Тарбаев похвалил Бурятию. Республика, по его мнению, - «один из ярких примеров, как быстро могут развиваться новые в туризме территории, имея достаточный импульс и поддержку».

«Хочу отметить, что я и мои коллеги лишь следуем общим трендам: только за последний год поток туристов в Бурятию вырос на 40%», - написал он.

Отметим, что туризм в Бурятии республиканские власти развивают с переменным успехом последние 25 лет.
туризм Госдума Байкал

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