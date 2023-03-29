В Бурятию приедет комитет по туризму Госдумы РФ

Делегация примет участие в круглом столе
Рабочая поездка в Бурятию комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры состоится с 6 по 9 апреля. Делегацию возглавит председатель комитета ГД РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, с деловой миссией в республику прилетят представители федеральных органов власти, Минэкономразвития и Минприроды России, а также участники из Забайкальского края, Якутии, Амурской области и сотрудники институтов развития.
Они примут участие в круглом столе на тему «Развитие туристической отрасли в субъектах Дальневосточного федерального округа», обсудят концептуальные подходы к развитию туризма и меры государственной поддержки предприятий туриндустрии в Российской Федерации. Кроме того, в ходе мероприятия будут рассмотрены проблемы отрасли и нюансы развития рекреации на особо охраняемых природных территориях. К обсуждению по видеоконференцсвязи также подключатся Приморский, Камчатский и Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.
В рамках визита представители Госдумы и другие делегаты примут участие в торжественной церемонии открытия международной туристской выставки «Baikal Travel Mart» (6+). Кроме того, им представят культурные особенности Бурятии, как фактор привлечения туристов. Гости побывают в национальном музее Бурятии, познакомятся с атласом тибетской медицины и выставкой, посвящённой столетию Бурятии (0+).
- Все заметили, что нас в последнее время очень активно посещают коллеги из федеральных органов исполнительной власти. Это даёт нам возможность входить в разные программы. И мы надеемся, что такая тенденция сохранится в ближайшее время. Мы готовы проводить у себя мероприятия федерального уровня, заявлять о себе на благо республики. В последующем мы видим, что такая активность продолжится, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Бурятию приедет комитет по туризму Госдумы РФ
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