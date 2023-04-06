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Путин распорядился провести в России Всемирный фестиваль молодёжи и студентов

Путин распорядился провести в России Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

Он состоится в феврале-марте 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому правительство должно в трехмесячный срок найти источники финансирования и начать подготовку к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов. В частности, путем освещения в СМИ.

Как сообщал «Байкал-Daily», провести фестиваль предложила студентка РУДН Дарья Семёнова на встрече президента с российскими студентами. Она прошла в Татьянин день 25 января. Предыдущий фестиваль в России организовали в Сочи в 2017 году.

- Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет её реализовать. Тем не менее, в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели и провели очень успешно, - отреагировал Путин на её слова.

Новый фестиваль запланирован на февраль-март 2024 года. Председателем оргкомитета станет замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В оргкоитет вошли вице-премьеры правительства Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Росмолодежь ждёт на юбилейном двадцатом фестивале 20 тысяч участников из не менее 100 стран.

В 2017 году гостямиXIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России стали около 20 тысяч человек из 180 стран.

Участие в фестивале 2017 года в Сочи делегации из Бурятии сопровождалось рядом скандалов – ошибками в латинском написании названия стенда республики и блокировкой аккредитации одного из делегатов. При этом подготовка участников XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов продолжалась в РБ несколько недель, в течение которых были проведены многочисленные обучающие тренинги и семинары, встречи и игры.

Бурятию на фестивале представили 30 молодых людей, прошедших федеральный конкурсный отбор, и 25 представителей организаций и политических партий.

В 2014 году представители молодёжи из бурятского отделения одной политической партии приняли участие в XVIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Эквадоре.

Справка:

Всемирный фестиваль молодежи и студентов - нерегулярный форум, проводившийся с 1947 года международными молодежными организациями левого толка. В подавляющем большинстве случае в своей истории он проходил в странах социализма.

СССР принимал его в 1957 и 1985 годах. 

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