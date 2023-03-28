Губернатор Осипов потребовал от глав районов ежечасно контролировать ситуацию с пожарами
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что если будут срывы в работе во время пожароопасного сезона, виновных будут ждать уголовные дела.
«Будут срывы по пожарам — будут уголовные дела», — процитировали слова губернатора в телеграм-канале краевого правительства.
Также Осипов потребовал от глав районов ежечасно контролировать ситуацию с пожарами.
- Надо ежедневно, ежечасно видеть ситуацию, контролировать её, непосредственно тут же связываться с главами. Это работа на уровне муниципалитетов должна быть организована на самом высоком уровне, - заявил Александр Осипов.
На сегодня в 15 лесничествах Забайкальского края объявлен пожароопасный сезон. Только за прошедшие выходные в регионе зафиксировали 11 ландшафтных пожаров, а с начала года - более 300.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сейчас ведётся активная подготовка к будущему пожаропасному сезону. На защиту лесов выделено более 800 миллионов рублей.
Губернатор Забайкалья: «Будут срывы по пожарам – будут уголовные дела»
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