Путин поручил Бурятии заняться восстановлением лесов на Байкале

Власти республики и двух соседних регионов должны отчитаться по этому вопросу в апреле













Также в городе появится межвузовский кампус «Байкал» и расширится трамвайный парк и, наконец, завершится модернизация ТЭЦ-2, а Северобайкальск обретёт второе дыхание. В аэропорту Нижнеангарска реконструируют взлётно-посадочную полосу.



Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Путин на минувшей неделе побывал в Улан-Удэ с рабочим визитом. Он продлился несколько часов, но оказался поистине историческим – в ближайшие годы республику ждёт газификация, а Улан-Удэ получит на своё развитие беспрецедентную сумму – 150 миллиардов рублей из федерального бюджетаТакже в городе появится межвузовский кампус «Байкал» и расширится трамвайный парк и, наконец, завершится модернизация ТЭЦ-2, а Северобайкальск обретёт второе дыхание. В аэропорту Нижнеангарска реконструируют взлётно-посадочную полосу.

На днях президент страны Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания, посвящённого развитию лесопромышленного комплекса России. Оно состоялось ещё полтора месяца назад, 10 февраля.Глава государства поручил Минприроды РФ и властям трёх российских регионов – Бурятии, Иркутской области и Забайкалья – обеспечить восстановление леса рядом с Байкалом. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.- Минприроды России совместно с правительствами Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области рассмотреть вопрос обеспечения лесовосстановления в границах Байкальской природной территории и выращивания саженцев и сеянцев лесных хвойных древесных пород, – говорится в перечне поручений президента.Доклад по этому вопросу нужно предоставить до 15 апреля.