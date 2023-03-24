Путин поручил Бурятии заняться восстановлением лесов на Байкале

Власти республики и двух соседних регионов должны отчитаться по этому вопросу в апреле
Глава государства поручил Минприроды РФ и властям трёх российских регионов – Бурятии, Иркутской области и Забайкалья – обеспечить восстановление леса рядом с Байкалом. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
- Минприроды России совместно с правительствами Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области рассмотреть вопрос обеспечения лесовосстановления в границах Байкальской природной территории и выращивания саженцев и сеянцев лесных хвойных древесных пород, – говорится в перечне поручений президента.
Доклад по этому вопросу нужно предоставить до 15 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», Владимир Путин на минувшей неделе побывал в Улан-Удэ с рабочим визитом. Он продлился несколько часов, но оказался поистине историческим – в ближайшие годы республику ждёт газификация, а Улан-Удэ получит на своё развитие беспрецедентную сумму – 150 миллиардов рублей из федерального бюджета
Также в городе появится межвузовский кампус «Байкал» и расширится трамвайный парк и, наконец, завершится модернизация ТЭЦ-2, а Северобайкальск обретёт второе дыхание. В аэропорту Нижнеангарска реконструируют взлётно-посадочную полосу.
Также в городе появится межвузовский кампус «Байкал» и расширится трамвайный парк и, наконец, завершится модернизация ТЭЦ-2, а Северобайкальск обретёт второе дыхание. В аэропорту Нижнеангарска реконструируют взлётно-посадочную полосу.