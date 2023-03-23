Девушка не может дождаться своего угла уже несколько лет
В информационный центр следственного комитета России (СКР) обратилась сирота из Бурятии. Девушка сообщила, что ей так и не предоставили положенное по закону жильё, несмотря на решение суда, вступившее в силу ещё в 2019 году.
Неоднократные обращения в различные инстанции оказались безрезультатными. После жалобы в СКР председатель следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал отчёт по возбужденному в следкоме уголовному делу о нарушении жилищных прав детей-сирот. Главный следователь страны уже поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования и его дальнейших перспективах.
В ходе следствия рассмотрят доводы жительницы республики. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 23.03.2023
Девушка не может дождаться своего угла уже несколько лет
Власть, 23.03.2023
Глава государства провёл встречу с руководителем фракции «ЕР» в Госдуме Владимиром Васильевым
Много надежд возлагается на мастер-план, официальный старт которому будет дан в сентябре 2023 года
Известный бизнесмен пойдёт на выборы от «Единой России»
Иск был подан к дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Им стал бывший инженер
Соелма Дагаева заявила, что барабанщица из неё «никудышная»
У них возникли претензии и к объявлениям на зданиях
Это коснулось учащихся Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних школ
Сельские главы отделались предупреждениями
Андрей Аштуев пообщается с жителями Кяхтинского района
Власть, 20.03.2023
Им стал Марат Мирхайдаров
У чиновника закончился срок полномочий
Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге
Он будет регулировать организацию туризма в границах на территории нацпарков