23 марта

22 марта

Популярное

Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России

Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России
Власть, 
Девушка не может дождаться своего угла уже несколько лет

В информационный центр следственного комитета России (СКР) обратилась сирота из Бурятии. Девушка сообщила, что ей так и не предоставили положенное по закону жильё, несмотря на решение суда, вступившее в силу ещё в 2019 году.

Неоднократные обращения в различные инстанции оказались безрезультатными. После жалобы в СКР председатель следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал отчёт по возбужденному в следкоме уголовному делу о нарушении жилищных прав детей-сирот. Главный следователь страны уже поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования и его дальнейших перспективах.

В ходе следствия рассмотрят доводы жительницы республики.  Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.
сироты жилье следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России
Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России
Власть, 23.03.2023
Девушка не может дождаться своего угла уже несколько лет

Путин подчеркнул патриотическую позицию «ЕР» в международной тематике
Путин подчеркнул патриотическую позицию «ЕР» в международной тематике
Власть, 23.03.2023
Глава государства провёл встречу с руководителем фракции «ЕР» в Госдуме Владимиром Васильевым
Мэр Улан-Удэ отчитался о работе за год
Мэр Улан-Удэ отчитался о работе за год
Власть, 22.03.2023
Много надежд возлагается на мастер-план, официальный старт которому будет дан в сентябре 2023 года
«Быть в обойме»: Вадим Бредний будет баллотироваться в Народный Хурал
«Быть в обойме»: Вадим Бредний будет баллотироваться в Народный Хурал
Власть, 22.03.2023
Известный бизнесмен пойдёт на выборы от «Единой России»
В Иркутской области дорожные знаки устанавливают через суд
В Иркутской области дорожные знаки устанавливают через суд
Власть, 22.03.2023
Иск был подан к дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог
Министр культуры Бурятии сыграла на барабанах
Министр культуры Бурятии сыграла на барабанах
Власть, 22.03.2023
Соелма Дагаева заявила, что барабанщица из неё «никудышная»

Улан-удэнским чиновникам не понравились граффити и подрезка деревьев на улицах
Улан-удэнским чиновникам не понравились граффити и подрезка деревьев на улицах
Власть, 22.03.2023
У них возникли претензии и к объявлениям на зданиях
В Бурятии администрацию района обязали организовать подвоз школьников
В Бурятии администрацию района обязали организовать подвоз школьников
Власть, 21.03.2023
Это коснулось учащихся Иволгинской, Сотниковской, Гурульбинской и Нижне-Иволгинской средних школ
В Бурятии власти девяти сёл попались на дроблении закупок
В Бурятии власти девяти сёл попались на дроблении закупок
Власть, 21.03.2023
Сельские главы отделались предупреждениями
Бурятский транспортный прокурор проведёт личный приём граждан
Бурятский транспортный прокурор проведёт личный приём граждан
Власть, 21.03.2023
Андрей Аштуев пообщается с жителями Кяхтинского района
В Забайкалье освобождён от должности замгубернатора края
В Забайкалье освобождён от должности замгубернатора края
Власть, 17.03.2023
У чиновника закончился срок полномочий
В Иркутской области задержали главу муниципалитета
В Иркутской области задержали главу муниципалитета
Власть, 17.03.2023
Он обвиняется в превышении должностных полномочий и служебном подлоге
В России принят закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках
В России принят закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках
Власть, 17.03.2023
Он будет регулировать организацию туризма в границах на территории нацпарков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^