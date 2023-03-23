Оставшаяся без жилья сирота из Бурятии дошла до главного следователя России

Девушка не может дождаться своего угла уже несколько лет



В информационный центр следственного комитета России (СКР) обратилась сирота из Бурятии. Девушка сообщила, что ей так и не предоставили положенное по закону жильё, несмотря на решение суда, вступившее в силу ещё в 2019 году.



Неоднократные обращения в различные инстанции оказались безрезультатными. После жалобы в СКР председатель следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал отчёт по возбужденному в следкоме уголовному делу о нарушении жилищных прав детей-сирот. Главный следователь страны уже поручил руководителю СУ СКР по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе и предварительных результатах расследования и его дальнейших перспективах.



В ходе следствия рассмотрят доводы жительницы республики. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

