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«Быть в обойме»: Вадим Бредний будет баллотироваться в Народный Хурал

Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Известный бизнесмен пойдёт на выборы от «Единой России»

Народный Хурал, состоящий из 66 депутатов – 33 «списочников» и 33 одномандатников – этой осенью ждёт обновление. Выборы состоятся в единый день голосования – 10 сентября. А за полгода до них бурятское региональное отделение (БРО) «Единой России» дало старт так называемому предварительному голосованию – праймериз. В ходе него отберут кандидатов в республиканский парламент от ЕР. 

Принять участие во внутрипартийных выборах могут члены ЕР, её сторонники и вообще все желающие – за исключением представителей других партий. В среду, 22 марта, документы на праймериз подал депутат горсовета Улан-Удэ трёх созывов, основатель группы компаний «Титан», известный бизнесмен и меценат Вадим Бредний.

Руководитель регионального исполнительного комитета БРО «Единая Россия» Владимир Ведерников вручил Вадиму Бредний подтверждение о сдаче документов. Его уже включили в число кандидатов предварительного голосования. В случае победы в сентябре поборется за хуральское кресло на 23-ом избирательном округе.

Владимир Ведерников высоко оценил шансы предпринимателя на победу на внутрипартийных выборах.

- Вадим Витальевич – депутат горсовета трёх созывов и процедура предварительного голосования подтвердит его высокий рейтинг, – подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета БРО «ЕР».

Сам новоиспечённый кандидат пояснил, что принял решение идти в Народный Хурал от «Единой России» и уже подал документы на регистрацию.

- Я уже практически три года отработал в составе городского совета Улан-Удэ и имею большой опыт депутатской деятельности. На мой взгляд, настало время поднять уровень работы и ответственности, – сообщил Вадим Бредний. – Раньше как-то не было этого понимания, может быть, готовности, зрелости, а сегодня как раз таки это время пришло. Тем более перед республикой стоят большие цели и задачи, которые обозначил президент Владимир Путин, побывавший в Бурятии на днях. Хочется быть в обойме этого нового времени для развития нашей республики и в целом государства. Ощущение, что я способен на большее и готов сделать больше.

Вадим Бредний намерен направить весь свой жизненный, профессиональный и депутатский опыт на развитие региона.

- Я всегда высоко оцениваю свои шансы, потому что уже трижды проходил выборы в горсовет и побеждал, – подчеркнул он. – В процессе работы самое главное – общение с избирателями и выполнение наказов. Их очень много, и если ты держишь руку на пульсе, общаешься с людьми и помогаешь им, получаешь такой же отклик в обратную сторону. Избиратели тебе доверяют. Мы не прячемся в кабинетах, а постоянно находимся «на острие».

Округ № 2, который сейчас представляет в горсовете Вадим Бредний, полностью входит в состав 23-го.

- 23-й будет втрое больше, но поскольку у меня более богатый опыт как у депутата, чем у других претендентов, я уверен в себе. Буду выдвигаться, избираться и активно работать, – добавил кандидат.

За два созыва на округе Вадима Бредний оборудовали и обновили 30 детских и семь спортивных площадок, заасфальтировали дороги на ряде улиц и благоустроили сквер Сенчихина. Депутат оказывает и регулярную помощь местным школам и садикам. «Думаю, ни один и объект и даже человек не остался без внимания», – отметил он.

Одна из жительниц избирательного округа № 2, член клуба ветеранов «Пилот» Галина Воропай рассказала, что уже 37 лет проживает в микрорайоне Шишковка.

- Шишковку я застала всю в камнях, ямах, рытвинах, грязную. С Вадимом Витальевичем мы напрямую работаем два последних созыва. Он сделал очень много для округа – детские площадки, дороги. Округ стал очень хорошим – там хочется жить. Вадим Витальевич ещё и меценат. Он помогает не только на депутатские, но и на свои деньги ветеранам, школам, садиками и всем, кто к нему обращается. Никто не остался в обиде. Мы видим, что он работает: как жили раньше – и как сейчас живём. Съезжать не хочется, – говорит Галина Воропай. – Как депутат он лучший в городе.

По словам директора управляющей компании «Эволюция» Валентины Верещагиной, Вадим Бредний полностью оправдал доверие своих избирателей и полностью выполнил все их наказы. «У законодателя должен быть большой опыт работы именно с людьми», – подчеркнула она.

Праймериз пройдут в электронном виде и продлятся с 22 по 28 мая. Отдать свой голос за понравившегося кандидата сможет любой житель округа, достигший избирательного возраста – 18 лет.

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