Министр культуры Бурятии сыграла на барабанах

Глава Минкульта РБ Соелма Дагаева рассказала о VIII межрегиональном фестивале-конкурсе «Хуурайм наадан-2023», итоги которого подвели на днях. Как сообщал «Байкал-Daily, участие в нём приняли мастера бурятских народных инструментов из нашей республики, а также соседних Иркутской области и Забайкальского края. Лауреатов наградили дипломами и денежными призами.
По словам Соелмы Дагаевой, в этом году участников – по сравнению с предыдущими – было больше.
- Появились и новые. Это ученики Баира Зандраевича Батомункуева – одного из старейших мастеров. Его в этот вечера наградили медалью «За заслуги перед бурятским народом» – за большой личный вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов, – сообщила министр в своём telegram-канале.
Всего номинаций на конкурсе было три – «Исполнители на бурятских народных инструментах», «Мастера-изготовители бурятских народных инструментов» и «Композиторы произведений для бурятских народных инструментов». Руководитель Минкульта сама попыталась сыграть на одном из них, взяв в руки барабанные палочки, однако призналась всё в том же Telegram, что барабанщица из неё «никудышная».
- Но барабаны получились неплохие, – отметила Соелма Дагаева.
Она добавила, что: звуки моринхура или сууха-хура действуют на неё «на подсознательном уровне». «Хочется качаться под колыхания музыки подобно степному ковылю», – призналась министр.
Рассказала она и о ветеране МВД Виндарье Доржиевой, которая много лет работает над восстановлением технологии изготовления бурятских инструментов – в частности, сууха-хура. В своё время она стала лауреатом премии «Человек года» именно за эту инициативу и подвижничество.