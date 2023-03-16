В Улан-Удэ наградили лучших мастеров бурятских народных инструментов

Подведены итоги конкурса «Хуурайм наадан»



В Улан-Удэ завершился VIII межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан-2023» с участием мастеров бурятских народных инструментов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.



Конкурсный просмотр работ мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов состоялся 13 марта в республиканском центре народного творчества. Члены жюри единогласно отметили и порадовались большому количеству мастеров, которые представили широкую линейку бурятского музыкального инструментария. Звучание инструментов продемонстрировал народный артист Бурятии Баттувшина Балдансэрэн, председатель жюри фестиваля.



Церемония награждения состоялась на гала-концерте фестиваля 14 марта в Бурятском театре драмы. Фестиваль собрал талантливых музыкантов и мастеров этнической Бурятии. В фойе театра в этот день развернулась выставка бурятских народных инструментов работы мастеров-участников.



Лауреатами I степени фестиваля в номинации «Мастера по изготовлению бурятских народных инструментов» стали: Баир Батомункуев и Андрей Билтуев из Улан-Удэ; Баир Цыденов из Иволгинского района.



Кроме этого, Баир Зандраевич Батомункуев – один из старейших мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов республики награждён медалью «За заслуги перед бурятским народом» за большой личный вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов бурятского народа. Награду дархану вручил президент Всебурятской ассоциации развития культуры Бавасан Цыренов.



Дипломами лауреатов II степени награждены: Жалсан Бальжинимаев (Мухоршибирский район) и Юрий Михайлов (Иркутская область). Лауреатом III степени стал Анатолий Дымбуев, Хоринский район.



Лауреаты были награждены дипломами и денежными призами, сообщает пресс-служба РЦНТ.



