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В Улан-Удэ наградили лучших мастеров бурятских народных инструментов

В Улан-Удэ наградили лучших мастеров бурятских народных инструментов
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Подведены итоги конкурса «Хуурайм наадан»

В Улан-Удэ завершился VIII межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан-2023» с участием мастеров бурятских народных инструментов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Конкурсный просмотр работ мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов состоялся 13 марта в республиканском центре народного творчества. Члены жюри единогласно отметили и порадовались большому количеству мастеров, которые представили широкую линейку бурятского музыкального инструментария. Звучание инструментов продемонстрировал народный артист Бурятии Баттувшина Балдансэрэн, председатель жюри фестиваля.

Церемония награждения состоялась на гала-концерте фестиваля 14 марта в Бурятском театре драмы. Фестиваль собрал талантливых музыкантов и мастеров этнической Бурятии. В фойе театра в этот день развернулась выставка бурятских народных инструментов работы мастеров-участников.

Лауреатами I степени фестиваля в номинации «Мастера по изготовлению бурятских народных инструментов» стали: Баир Батомункуев и Андрей Билтуев из Улан-Удэ; Баир Цыденов из Иволгинского района.

Кроме этого, Баир Зандраевич Батомункуев – один из старейших мастеров-изготовителей бурятских народных инструментов республики награждён медалью «За заслуги перед бурятским народом» за большой личный вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов бурятского народа. Награду дархану вручил президент Всебурятской ассоциации развития культуры Бавасан Цыренов.

Дипломами лауреатов II степени награждены: Жалсан Бальжинимаев (Мухоршибирский район) и Юрий Михайлов (Иркутская область). Лауреатом III степени стал Анатолий Дымбуев, Хоринский район.

Лауреаты были награждены дипломами и денежными призами, сообщает пресс-служба РЦНТ.

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