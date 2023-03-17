У чиновника закончился срок полномочий
Пётр Попов освобождён от должности заместителя губернатора Забайкальского края – руководителя представительства правительства региона при правительстве РФ с 17 марта, в связи с истечением срока полномочий. Соответствующее распоряжение подписано губернатором края.
- За два года работы Забайкалье стало для меня родным. Спасибо команде правительства края за слаженную работу на благо забайкальцев. Вместе нам удалось сделать очень многое, - заявил Пётр Попов.
Исполнять обязанности руководителя представительства правительства региона при правительстве РФ назначен Очир Дамдинов, первый заместитель руководителя представительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
В Забайкалье освобождён от должности замгубернатора края
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