В Забайкалье освобождён от должности замгубернатора края

Власть, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

У чиновника закончился срок полномочий



Пётр Попов освобождён от должности заместителя губернатора Забайкальского края – руководителя представительства правительства региона при правительстве РФ с 17 марта, в связи с истечением срока полномочий. Соответствующее распоряжение подписано губернатором края.



- За два года работы Забайкалье стало для меня родным. Спасибо команде правительства края за слаженную работу на благо забайкальцев. Вместе нам удалось сделать очень многое, - заявил Пётр Попов.



Исполнять обязанности руководителя представительства правительства региона при правительстве РФ назначен Очир Дамдинов, первый заместитель руководителя представительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

