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В Бурятии коровы пасутся на свалке

В Бурятии коровы пасутся на свалке
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Хоринск-инфо"
Бурёнки мешали работе по установке ограждений

В селе Хоринск в Бурятии коровы мешали работам по ограждению площадки накопления твёрдых коммунальных отходов. В субботу через группу «Хоринск-инфо. 24/7» владельцев коров попросили убрать скот.

Находясь на свалке, коровы поедали мусор, в том числе и полиэтиленовые пакеты и плёнку.

- Для коровы они одинаково опасны. При попадании в организм плёнка не переваривается, а спрессовывается в камень. Появляется угроза механической закупорки пищевых проходов из желудка и пищевода. Просим отнестись с пониманием, ведь ограждение площадки необходимо в первую очередь для нашего населения, - отмечают в группе «Хоринск-инфо».


коровы мусор

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