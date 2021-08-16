В Бурятии коровы пасутся на свалке

Общество, Фото: опубликовано в группе "Хоринск-инфо"

Бурёнки мешали работе по установке ограждений



В селе Хоринск в Бурятии коровы мешали работам по ограждению площадки накопления твёрдых коммунальных отходов. В субботу через группу «Хоринск-инфо. 24/7» владельцев коров попросили убрать скот.



Находясь на свалке, коровы поедали мусор, в том числе и полиэтиленовые пакеты и плёнку.



- Для коровы они одинаково опасны. При попадании в организм плёнка не переваривается, а спрессовывается в камень. Появляется угроза механической закупорки пищевых проходов из желудка и пищевода. Просим отнестись с пониманием, ведь ограждение площадки необходимо в первую очередь для нашего населения, - отмечают в группе «Хоринск-инфо».





