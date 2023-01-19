Коровы в Бурятии облюбовали помойку

Они поедают отходы, лежащие возле контейнеров







- Коротко о том, как обстоят дела сразу с двумя проблемами в Кяхте. Бродячий без присмотра скот и несвоевременный вывоз мусора, – констатировали общественники.



Летом 2021-го бурёнки Летом 2021-го бурёнки паслись на свалке в Хоринске . Чьи-то животные, поедавшие даже полиэтиленовые пакеты и плёнку, помешали установке ограждений. Местных жителей попросили внимательнее следить за своей скотиной. Их предупредили, что такой мусор для коров очень опасен – попадая в организм, плёнка не переваривается, а спрессовывается в камень.



- Возникает угроза механической закупорки пищевых проходов из желудка и пищевода. Просим отнестись с пониманием, ведь ограждение площадки в первую очередь необходимо населению, – призвали хоринцев.





Накануне представители регионального отделения Народного фронта поделились в своём официальном telegram-канале видео, сделанным в Кяхте. На кадрах – коровы, которые поглощают лежащие у мусорных баков отходы и объедки.