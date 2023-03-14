Визит Путина пока не влияет на работу аэропорта Улан-Удэ

Все утренние рейсы выполнятся по расписанию



Президент России Владимир Путин 14 марта посетит Бурятию. С утра все пассажирские рейсы обслуживаются в аэропорту «Байкал» согласно расписанию.

Утром прилетели и уже отправились обратно рейсы S7 Airlines из Новосибирска и Москвы. На подлёте ещё один Airbus из столицы (рейс S7 3033).

По расписанию заявлено отправление самолёта на Ольхон (9:00) и прибытие рейсов из Новосибирска (10:50), Иркутска (13:10) и Улан-Батора (16:00).