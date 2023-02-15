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Глава Бурятии поручил усилить отлов бездомных собак

Глава Бурятии поручил усилить отлов бездомных собак
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Алексей Цыденов отдал поручение после инцидента на улице Жердева

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить отлов безнадзорных собак в Улан-Удэ и пригородных районах. Особое внимание необходимо уделить той части города, где зафиксирован случай нападения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 февраля на улице Жердева, за городским роддом, стая собак напала на женщину. Видео того, как агрессивные псы окружили женщину и кидались на неё, снял из окна житель соседнего дома. По словам местных жителей, эта стая давно донимает людей.

собаки глава Бурятии Алексей Цыденов

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