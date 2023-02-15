Глава Бурятии поручил усилить отлов бездомных собак





Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил усилить отлов безнадзорных собак в Улан-Удэ и пригородных районах. Особое внимание необходимо уделить той части города, где зафиксирован случай нападения.Как сообщал «Байкал-Daily», 15 февраля на улице Жердева, за городским роддом, стая собак напала на женщину. Видео того, как агрессивные псы окружили женщину и кидались на неё, снял из окна житель соседнего дома. По словам местных жителей, эта стая давно донимает людей.