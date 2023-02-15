Решение о расширении списка получателей льготного проезда назвали «победным»
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на сессии Улан-Удэнский горсовет депутатов одобрил расширение списка граждан, которые имеют право на льготные проездные. Если сейчас льготный проезд доступен школьникам и пенсионерам, то с 1 марта число его получателей значительно вырастет.
Льготные проездные станут доступны студентам-очникам, инвалидам всех трёх групп, в том числе детям-инвалидам, а также ветеранам боевых действий (к ним также относятся участники спецоперации).
Один из инициаторов этого вопроса – депутат горсовета Вадим Бредний – назвал принятое сегодня решение «знаковым» и «победным».
- От имени жителей города я выражаю слова благодарности за это долгожданное решение по льготному проезду на муниципальных видах транспорта. В 2011 году были отменены льготы на транспорте для всех категорий, - напомнил Вадим Бредний. – Прошло 10 лет. Мы исправили эту социальную несправедливость, и с 2022 года предоставили льготы пенсионерам по возрасту и школьникам. А сейчас список увеличен.
Из бюджета Улан-Удэ на субсидирование льготных проездных будут выделено 46 миллионов рублей, уточнил депутат горсовета.
- Спасибо мэрии за поддержку решения и оперативную совместную работу. Наша инициативная группа депутатов: Чимит Бальжинимаев, Анатолий Белоусов, Денис Гармаев во главе с Сергеем Бурдиковым. Да, было трудно, но мы это сделали! Добились! С учётом особой значимости этого решения предлагаю его назвать его «победное решение Улан-Удэнского городского совета депутатов», – выступил на сессии Вадим Бредний.
Отметим, льготными проездными можно будет пользоваться в муниципальных автобусах МУП «Городские маршруты» и в трамваях. Их стоимость составит 750 рублей на автобусе и 625 рублей на трамвае в месяц. Количество поездок на муниципальном транспорте для владельца проездного билета не ограничено.
Вадим Бредний: «Мы исправили социальную несправедливость»
Власть, Фото:
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