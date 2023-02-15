В Улан-Удэ ввели льготные проездные для участников спецоперации

Также ими смогут пользоваться студенты и инвалиды



Сегодня на очередной сессии Улан-Удэнского горсовета принято решение расширить список граждан, которые имеют право на льготный проезд в муниципальных автобусах и трамвая.



С 1 марта льготные проездные билеты будут положены:



- ветеранам боевых действий

- инвалидам I, II, III групп, детям-инвалидам

- студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и вузов, расположенных в Улан-Удэ.



Участники специальной военной операции приравнены к ветеранам боевых действий.



- Проездными можно будет пользоваться в муниципальных автобусах МУП «Городские маршруты» и в трамваях. Их стоимость составит 750 рублей на автобусе и 625 рублей на трамвае в месяц. Количество поездок на муниципальном транспорте для владельца проездного билета не ограничено, - сообщили в мэрии.



Ранее льготные проездные предоставлялись только для школьников и пенсионеров по старости.

