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В Улан-Удэ ввели льготные проездные для участников спецоперации

В Улан-Удэ ввели льготные проездные для участников спецоперации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также ими смогут пользоваться студенты и инвалиды

Сегодня на очередной сессии Улан-Удэнского горсовета принято решение расширить список граждан, которые имеют право на льготный проезд в муниципальных автобусах и трамвая.

С 1 марта льготные проездные билеты будут положены:

- ветеранам боевых действий
- инвалидам I, II, III групп, детям-инвалидам
- студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и вузов, расположенных в Улан-Удэ.

Участники специальной военной операции приравнены к ветеранам боевых действий.

- Проездными можно будет пользоваться в муниципальных автобусах МУП «Городские маршруты» и в трамваях. Их стоимость составит 750 рублей на автобусе и 625 рублей на трамвае в месяц. Количество поездок на муниципальном транспорте для владельца проездного билета не ограничено, - сообщили в мэрии.

Ранее льготные проездные предоставлялись только для школьников и пенсионеров по старости. 
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