Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
В Иркутской области возбудили уголовное дело на первого заместителя мэра Слюдянского района. Он подозревается по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».
По версии следствия, в 2019 году между администрацией Слюдянского района и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на строительство школы на 725 мест в Слюдянке. Срок окончания строительства – 16 декабря 2022 года, стоимость контракта составила около 980 млн рублей.
Следователи установили, что первый заммэра принял у подрядчика часть работ, которые по факту выполнены не были. В итоге фирма получила 53 млн рублей.
- Подозреваемый, являясь должностным лицом, уполномоченным на осуществление контроля над ходом и качеством, приёмкой выполненных работ строительства объекта капитального строительства «Школа на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление» города Слюдянка», в нарушение законодательства и условий контракта принял у подрядчика часть работ, которые фактически не были выполнены. Будучи осведомлённым об этом, он подписал необходимые документы, на основании которых произведена оплата в адрес подрядчика в сумме около 53 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в администрации, а также по месту жительства чиновника и руководителя строительной организации.
Первый заместитель мэра задержан. Сейчас проводится его допрос.
В Иркутской области задержали первого заммэра Слюдянского района
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 08.02.2023
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Власть, 08.02.2023
Летом ожидается масштабное событие
Власть, 07.02.2023
Им стала уроженка Запорожской области
Власть, 07.02.2023
В том числе обсуждалось участие Бурятии в оргкомитете по подготовке «Алтарганы-2024»
Андрею Кудряшову показали производственные возможности учреждения
Программа визита весьма насыщенная
Чтобы попасть на личный приём, необходимо предварительно записаться по телефону
Власть, 05.02.2023
Они состоятся 7 февраля
Власть, 03.02.2023
Подозреваемый дал признательные показания
Специалисты узнали какой контент можно размещать
Мэр и его коллеги примерили образы знаменитой гайдаевской тройки
Дмитрий Демешин рассмотрел 25 жалоб
Сенаторы из трёх регионов предложили изменить закон об его охране
В программу внесли изменения
Алексей Цыденов присоединился к федеральному патриотическому проекту