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В Иркутской области задержали первого заммэра Слюдянского района

В Иркутской области задержали первого заммэра Слюдянского района
Власть, 
Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий

В Иркутской области возбудили уголовное дело на первого заместителя мэра Слюдянского района. Он подозревается по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий».

По версии следствия, в 2019 году между администрацией Слюдянского района и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на строительство школы на 725 мест в Слюдянке. Срок окончания строительства – 16 декабря 2022 года, стоимость контракта составила около 980 млн рублей.

Следователи установили, что первый заммэра принял у подрядчика часть работ, которые по факту выполнены не были. В итоге фирма получила 53 млн рублей.

- Подозреваемый, являясь должностным лицом, уполномоченным на осуществление контроля над ходом и качеством, приёмкой выполненных работ строительства объекта капитального строительства «Школа на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление» города Слюдянка», в нарушение законодательства и условий контракта принял у подрядчика часть работ, которые фактически не были выполнены. Будучи осведомлённым об этом, он подписал необходимые документы, на основании которых произведена оплата в адрес подрядчика в сумме около 53 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в администрации, а также по месту жительства чиновника и руководителя строительной организации.

Первый заместитель мэра задержан. Сейчас проводится его допрос. 
превышение должностных полномочий

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