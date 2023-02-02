Народная программа ЕР развивает новые регионы

В программу внесли изменения



В народную программу «Единой России» внесли изменения. Самым важным обновлением стал раздел «Развитие новых регионов». Новые положения представили на заседании программной комиссии, которое провёл председатель партии Дмитрий Медведев.



По словам Дмитрия Медведева, все стандарты РФ должны распространяться на новых граждан государства. Об этом пишет rostovgazeta.ru.



Как пояснил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, положения программы предполагают работу по интеграции и скорейшему обеспечению жителей новых регионов всеми российскими стандартами в образовании, медицине, предоставлении социальных услуг, восстановлении разрушенной инфраструктуры и многом другом.



В обновлённую редакцию народной программы будет включено предложение о реализации программы капитального ремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами. «Единая Россия» совместно с Минпросвещения проведёт в текущем году инвентаризацию всех учреждений и предусмотрит выделение средств на их капремонт в бюджете 2024 - 2026 годов.



Кроме того, по мнению Андрея Турчака, необходима модернизация коммунальной инфраструктуры в регионах. При содействии партии средства на это были заложены уже в 2023 году. В народную программу также были включены положения о модернизации лифтов в многоквартирных домах и о предоставлении регионам возможности использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, возведение пришкольных стадионов и спортивных площадок при осуществлении работ по капремонту.



Андрей Турчак подчеркнул: «Единая Россия» не отказывается от прежних обязательств по народной программе и не исключает ни одного актуального положения. Дмитрий Медведев добавил, что партия вышла на 92% показателей, заложенных на прошлый год. Как сообщает сайт ЕР, результаты реализации народной программы Турчак поручил отразить в докладе для президента РФ.



В Бурятии в рамках народной программы «Единой России» было построено и отремонтировано множество объектов инфраструктуры города и республики. За 2022 год в рамках партийного проекта «Новая школа» было построено 11 объектов: 9 школ и 2 детских сада. Также были капитально отремонтированы 63 школы, 2 детских сада и проведены ремонтные работы в 2 высших учебных заведениях. Все объекты были приняты в установленные сроки, и дети начали учебный год в обновлённых зданиях.



Для контроля хода строительства объектов в регионе были созданы группы «Партийного десанта», которые осуществляли выезды на объекты. В состав таких групп входили депутаты всех уровней, общественные деятели и родители. В перечень работ входили ремонт фасадов, внутренних помещений, крыш, инженерных систем - электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и пожарной сигнализации, ремонт санузлов и пищеблоков. В 2023 году продолжится работа по реализации народной программы и контроля за её исполнением, - отметил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Бурятии Владимир Ведерников.



