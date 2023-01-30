Алексей Цыденов рассказал о любимом авто и семейных традициях на Сагаалган

Глава Бурятии объяснил, почему ему очень нравится УАЗ-2107
На прошлой неделе глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в образовательном центре «Асториум», который появился ещё в 2021 году. Он провёл там выездное заседание
совета по поддержке талантливой молодёжи.
Учреждение работает круглый год. Его посещают дети из всех районов республики. Ребятишки смогли лично пообщаться с главой Бурятии и напрямую задать ему все интересующие вопросы. Один из них – какие семейные традиции есть в семье Цыденова в дни Сагаалгана.
- Это сбор семьи за праздничным столом. Сагаалган – праздник, который объединяет, – отметил глава республики.
Любимое авто у него, как выяснилось – УАЗ-2107. «Это машина, на которой отец учил меня ездить», – пояснил Алексей Цыденов.
А ещё он признался, что любит отмечать 8 марта: «Когда даришь подарки, получаешь большее удовольствие, чем когда получаешь их сам». В ответ на вопрос о любимом виде спорта руководитель республики сообщил, что он занимался борьбой, потом ненадолго ушёл в дзюдо, но в итоге вернулся к борьбе.
Глава Бурятии объяснил, почему ему очень нравится УАЗ-2107
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