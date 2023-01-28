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Глава Бурятии оценил работу центра «Асториум»

Глава Бурятии оценил работу центра «Асториум»
Власть, 
«Асториум» создан в 2021 году и призван выявлять, поддерживать и развивать таланты детей

Региональный образовательный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи Бурятии «Асториум» представил итоги работы за прошедший год. По 120 образовательным программам прошли обучение более 4000 детей.

27 января работу центра оценил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он провёл там выездное заседание совета по поддержке талантливой молодёжи, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Перед нами теперь стоит задача по увеличению количества обучающихся в центре. Также программы обучения должны отвечать требованиям нашего трудового рынка. Мы должны растить свои кадры с самых ранних лет. К примеру, у нас очень много реализуется проектов в сфере туризма. Кроме того, необходимо, чтобы у нас была двусторонняя коммуникация с самими обучающимися. Дети должны нам рассказать свое мнение о тех или иных программах, поделиться своими впечатлениями, - подчеркнул Алексей Цыденов.

«Асториум» создан в рамках нацпроекта «Образование» в 2021 году на базе Байкальского колледжа туризма и сервиса. Он призван выявлять, поддерживать и развивать таланты детей, проявивших выдающиеся способности в областях науки, искусств, спорта.

Центр работает круглый год, здесь обучаются дети из всех районов республики. Интенсивные образовательные программы рассчитаны на 7-21 день и включают как занятия по интенсивным образовательным модулям, так и развивающий досуг.

С января по декабрь 2022 года в центре реализовано 120 программ, которые прошли 3800 учащихся.

- У нас есть два главных инструмента, с помощью которых выявляются талантливые дети. Во-первых, это олимпиадные движения, по результатам которых мы можем видеть ребят, которые в той или иной области знаний проявляют выдающиеся способности. Во-вторых, это все, что связано с дополнительным образованием: творческие конкурсы и фестивали, физкультурно-спортивные соревнования и турниры, - рассказали в центре.

Совместно с партнёрами центра – вузами, спортивными федерациями, учреждениями дополнительного образования – проведено 42 региональных мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодёжи. Они объединили 6348 школьников республики.
глава Бурятии Алексей Цыденов дети

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