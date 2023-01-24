В комитете городского хозяйства заявили, что «нужен приток свежей крови»
Заместителем председателя комитета городского хозяйства (КГХ) по благоустройству администрации Улан-Удэ назначен 30-летний Игорь Мункуев. Он приступил к своим обязанностям с 23 января.
До назначения он работал в КГХ начальником отдела содержания автомобильных дорог, а теперь будет курировать вопросы городского благоустройства.
Игорь Мункуев родился 7 сентября 1992 года в Улан-Удэ. В 2014 году окончил ВСГУТУ. Проходил службу в 2015 в году Белогорск Амурской области, дослужился до звания сержанта.
С 2016 по 2020 годы работал в комитете экономического развития администрации Улан-Удэ, с 20200го – в КГХ – консультантом, в 2021-м назначен начальник отела содержания автомобильных дорог.
- Игорь Мункуев – перспективный специалист в вопросах жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Основная задача, которую ставит перед новым зампредом заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев, заключается в формировании комфортной городской среды, а также в анализе и мониторинге работы коммунальных служб, поскольку здесь нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов, - заявили в комитете городского хозяйства.
Блок, за который будет отвечать Игорь Мункуев большой и ответственный. В его составе: МБУ «Комбинат по благоустройству», МБУ «Горсвет», МБУ «Городское лесничество», МАУ «Специализированная служба».
За благоустройство Улан-Удэ будет отвечать 30-летний чиновник
Власть, Фото:
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