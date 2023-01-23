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Главы Читы разбил свой Lexus LX470 из-за ямы на дороге

Главы Читы разбил свой Lexus LX470 из-за ямы на дороге
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В суд он подавать не стал

Глава Читы Евгений Ярилов повредил собственный Lexus LX470 из-за ямы на одной из дорог Читы. Этот пример в качестве критики ремонта дорог он привёл на заседании комитета ЖКХ городской думы, сообщает «МК-Чита».

Ярилов спросил у представителя комитета городского хозяйства администрации Читы, почему денег на ямочный ремонт в последние годы выделяется больше, и ям на дорогах, по его мнению, тоже стало больше, передаёт «МК-Чита».

«Я не стал подавать в суд на комитет, хотя разбил свою машину, когда угодил в яму на дороге. Но сейчас я не за себя говорю», - отметил Ярилов.

Он поручил администрации сделать анализ проведения ямочного ремонта на дорогах краевой столицы.
ДТП дороги

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