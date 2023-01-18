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Председатель Госдумы предложил сделать службу в армии обязательной для чиновников, депутатов и судей

Председатель Госдумы предложил сделать службу в армии обязательной для чиновников, депутатов и судей
Власть,  Фото:Володин на присяге
Пока эта идея не оформлена в законодательную инициативу

На первом заседании Госдумы 2023 года спикер Вячеслав Володин предложил депутатам связать возможность работы в российской системе власти с прохождением службы в армии, сообщают «Ведомости».

- Для занятия должности на государственной службе, участия в выборах депутатов Государственной думы, занятия должности в судебной системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке нужно наличие военно-учетной специальности и служба в Вооруженных силах, - предложил Володин.

Вячеслав Володин не первый раз поднимает эту тему. В частности, ещё в конце сентября 2022 года на фоне частичной мобилизации он предложил депутатам начать обсуждать вопрос прохождения обязательной службы в армии и получения военно-учетной специальности (ВУС) для желающих работать на госслужбе и избираться на выборные должности.

По закону уже сейчас обязательно пройти через армию, чтобы поработать в ряде сфер государственной службы. Для выборных должностей таких оговорок нет.

Отметим, сам Вячеслав Володин срочную службу не проходил. Он окончил военную кафедру Саратовского института механизации сельского хозяйства. В 1985 году, после четвёртого курса, прошёл военные сборы на базе Ульяновского гвардейского высшего танкового командного училища. По окончании института ему было присвоено первое военное офицерское звание - лейтенант. Затем он, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса.

госдума военнослужащие чиновники

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