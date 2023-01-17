Губернатор Иркутской области получил благодарность от РГО

Власть, Фото: правительство Иркутской области

На заседании попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общество подвели итоги работы в 2022 году



Русское географическое общество поблагодарило главу Иркутской области Игоря Кобзева за личный вклад в развитие регионального отделения организации. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.



Также на XXIII заседании попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общество подвели итоги работы в 2022 году и рассказали о ближайших планах.



- В 2022 году состоялась уникальная экспедиция клуба «Байкал-Аляска». Путешествие длилось два с половиной месяца. Сменные экипажи прошли на моторном катамаране более 10 тысяч километров маршрута: Иркутск - Братск - Усть-Илимск - Енисейск - Дудинка - Норильск - плато Путорана - порт Диксона; обратно вверх по Енисею до реки Нижняя Тунгуска - река Лена - Жигалово – Иркутск. Цель экспедиции - возрождение истории и развитие туризма,- рассказал руководитель регионального подразделения РГО Леонид Корытный.



Также на средства гранта Российского географического общества состоялась экспедиция Иркутского госуниверситета по Верхней Лене. Участники изучили вопросы антропогенного воздействия вниз по течению реки: ниже города Киренск до посёлка Витим.



В 2023 году будут реализованы лучшие проекты, заявки на реализацию которых поданы в Иркутское отделение Российского географического общества. К рассмотрению представлены 24 проекта. Одно из намеченных мероприятий - участие представителей иркутского отделения в фестивале РГО в Москве в 2024 году. Губернатор поручил министерству природных ресурсов и экологии оказать иркутскому отделению поддержку в этом вопросе.

