На заседании попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общество подвели итоги работы в 2022 году
Русское географическое общество поблагодарило главу Иркутской области Игоря Кобзева за личный вклад в развитие регионального отделения организации. Об этом сообщается на официальном сайте областного правительства.
Также на XXIII заседании попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общество подвели итоги работы в 2022 году и рассказали о ближайших планах.
- В 2022 году состоялась уникальная экспедиция клуба «Байкал-Аляска». Путешествие длилось два с половиной месяца. Сменные экипажи прошли на моторном катамаране более 10 тысяч километров маршрута: Иркутск - Братск - Усть-Илимск - Енисейск - Дудинка - Норильск - плато Путорана - порт Диксона; обратно вверх по Енисею до реки Нижняя Тунгуска - река Лена - Жигалово – Иркутск. Цель экспедиции - возрождение истории и развитие туризма,- рассказал руководитель регионального подразделения РГО Леонид Корытный.
Также на средства гранта Российского географического общества состоялась экспедиция Иркутского госуниверситета по Верхней Лене. Участники изучили вопросы антропогенного воздействия вниз по течению реки: ниже города Киренск до посёлка Витим.
В 2023 году будут реализованы лучшие проекты, заявки на реализацию которых поданы в Иркутское отделение Российского географического общества. К рассмотрению представлены 24 проекта. Одно из намеченных мероприятий - участие представителей иркутского отделения в фестивале РГО в Москве в 2024 году. Губернатор поручил министерству природных ресурсов и экологии оказать иркутскому отделению поддержку в этом вопросе.
Губернатор Иркутской области получил благодарность от РГО
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На заседании попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общество подвели итоги работы в 2022 году
Люди смогут пожаловаться им на свои проблемы
Андрей Саянский, прежде занимавший пост, попал под частичную мобилизацию осенью
Туристы из России жалуются на долгий срок обработки заявлений по выдаче шенгенских виз, частые отказы
«Благодаря региону-куратору в Старобешевском районе были отремонтированы детские сады, школы, многоквартирные дома», - отметил Виталий Хоценко
В Общественной палате заявили, что выборы прошли без нарушений
Власть, 13.01.2023
Сергей Банников занимал аналогичный пост в Бурятии с 2015 по 2019 годы
Власть, 12.01.2023
В этом году День прокуратуры празднуют на государственном уровне в 28-й раз
В регионе вступили в силу поправки к Уставу области
Также он возглавил комитет государственной политики в сфере охраны окружающей среды
Соелма Дагаева заявила, что в соцсетях подрывают её репутацию
Строители затянули с началом ремонта
Этот вопрос пообещали взять под контроль в республиканском правительстве
Власть, 10.01.2023
Новый комитет появился путём слияния двух управлений
Власть, 10.01.2023
Она будет действовать до 2030 года