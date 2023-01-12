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Глава Бурятии поздравил сотрудников прокуратуры

Глава Бурятии поздравил сотрудников прокуратуры
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году День прокуратуры празднуют на государственном уровне в 28-й раз

Сегодня в России отмечают День прокуратуры – профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры. В 2023 году День прокуратуры отмечают на государственном уровне в 28-й раз.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры в своём телеграм-канале.

- Ваша добросовестная работа служит гарантией правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовой защиты законности, интересов государства и граждан. Сегодня в органах прокуратуры служат высококлассные специалисты, для которых чувство справедливости, принципиальности, долга и чести – смысл всей жизни. В этот праздничный день выражаю особую признательность не только действующим сотрудникам прокуратуры республики, но и всем ветеранам, которые внесли большой вклад в дело защиты законности и правопорядка, передали свой богатый опыт новому поколению. Настойчивая, высокопрофессиональная и последовательная работа прокурорских работников неизменно будет встречать понимание и поддержку со стороны правительства Республики Бурятия, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Праздничная дата была учреждена указом президента Бориса Ельцина от 29 декабря 1995 г. № 1329 «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации».

Дата торжества имеет также символическое значение. 12 января 1722 года появился первый институт российской прокуратуры. Император Петр Великий создал чин генерал- и обер-прокурора в правительствующем сенате, определил их компетенцию.

Генпрокурор России Игорь Краснов поздравил работников и ветеранов прокуратуры с праздников и поблагодарил каждого за их труд и верное служение закону:

«Вот уже четвёртое столетие прокуратура является надежным оплотом законности и правопорядка. Коллектив органов прокуратуры отличает преданность идеалам закона и высокая работоспособность. Заложенные нашими предшественниками в качестве основных традиций – профессионализм, глубокие знания, ответственность, верность долгу – и впредь будут помогать работникам прокуратуры в решении серьезных и самых ответственных задач».

Согласно указу президента РФ от 7 ноября 2022 года, штатная численность органов прокуратуры составляет 54198 сотрудников, в том числе 3583 человека – штатная численность органов военной прокуратуры. Из них 2418 человек – военнослужащие и 1165 человек – гражданский персонал.

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