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В Иркутской области замгубернаторов исключили из правительства

В Иркутской области замгубернаторов исключили из правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе вступили в силу поправки к Уставу области

10 января 2023 года вступил в силу закон о поправках к Уставу Иркутской области. Документ был подписан губернатором региона и опубликован 30 декабря 2022 года.

Ранее закон в окончательном чтении приняли депутаты местного законодательного собрания на 62-й сессии. Поправки направлены на приведение Устава Иркутской области в соответствие с федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

В частности, изменилась структура правительства Иркутской области: заместители губернатора Иркутской области исключены из его состава. Должность первого заместителя губернатора Иркутской области – председателя правительства Иркутской области переименована в председателя правительства Иркутской области.

Таким образом, полномочия заместителей губернатора Андрея Бунёва и Анатолия Прокопьева прекращены в день вступления в силу поправок. Указы о назначении их на соответствующие государственные должности находятся на подписи у губернатора Иркутской области. Должность Константина Зайцева с 10 января – председатель правительства Иркутской области.

Законом о поправках также предусмотрен ряд изменений, совершенствующих регулирование правотворческой деятельности в Иркутской области, а также статуса отдельных государственных органов и должностных лиц в целях повышения эффективности их взаимодействия. Губернатор Иркутской области получил право объявлять выговор главам муниципальных образований региона, главам местных администраций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления законодательством.

- Поправки в Устав Иркутской области продолжают тенденцию развития регионального законодательства в части совершенствования регулирования вопросов организации и функционирования публичной власти в субъектах Российской Федерации, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Иркутская область правительство

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