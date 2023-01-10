Новый комитет появился путём слияния двух управлений
Распоряжением мэра Игоря Шутенкова на должность председателя комитета по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности администрации Улан-Удэ назначен Валерий Вильдавский. Ранее он занимал должность начальника управления по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщал «Байкал-Daily», новый комитет в мэрии был образован путём объединения двух управлений - управления по чрезвычайным ситуациям и управления общественной безопасности. Новая структура состоит из 25 человек, туда перешли сотрудники из двух управлений, а также вошли городские спасатели и служба ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба).
- С началом специальной военной операции возникла необходимость в усилении гражданской и территориальной обороны города и безопасности жителей, - пояснял ранее руководитель аппарата мэрии Николай Намсараев.
Справка:
Валерий Вильдавский окончил Иркутский филиал Красноярской специальной средней школы милиции МВД РФ, а также негосударственное образовательное учреждение «Институт государственного администрирования» (Москва) по специальности «юриспруденция». В 2015 году прошёл курсы повышения квалификации при Академии гражданской защиты МЧС России.
С ноября 1984 года по ноябрь 1986 года проходил военную службу в Забайкальском военном округе.
С декабря 1986 года по июнь 2007 года проходил службу в органах внутренних дел МВД по Бурятии, подполковник милиции в отставке.
С 2007 года Валерий Вильдавский курирует вопросы безопасности города. До 2013 года возглавлял управление общественной безопасности мэрии города, а с 2013 года – управление по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.
В мэрии Улан-Удэ назначили председателя нового комитета
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