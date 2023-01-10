В России утвердили Национальную стратегию действий в интересах женщин

Она будет действовать до 2030 года



Правительство России приняло Национальную стратегию действия в интересах женщин на 2023–2030 годы. Главные цели документа – это соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни, повышение экономической независимости и политической активности россиянок, а также профилактика женского неблагополучия, говорится в стратегии.



На начало 2022 года в Российской Федерации проживало 145,6 млн. человек, из которых 77,9 млн. составляли женщины. Это более половины населения страны.



Отмечается, что российские женщины отличаются высоким уровнем образования и экономической активности. Более половины жителей страны, имеющих высшее образование, - женщины (55 процентов). Среди высококвалифицированных научных работников женщины составляют значительную часть (28,3 процента среди докторов наук и 43,4 процента среди кандидатов наук).



В 2021 году доля занятых женщин в общей численности занятого населения составила 48,6 процента. Около 30 процентов организаций малого и среднего бизнеса в России возглавляют женщины. Доля женщин в категории «руководители» в федеральных органах госвласти составляет почти 40 процентов, в региональных органах власти - 61 процент, рассказывается также в тексте стратегии.



Разработчики стратегии пишут, что российские женщины ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. При этом доля женщин в отраслях, где заработная плата остаётся ниже средней, составляет от 60 до 80 процентов, почти абсолютное большинство.



В итоге при высоком уровне образования и занятости разрыв в заработной плате женщин и мужчин остаётся на заметном уровне – 28%.



Решать эти и другие проблемы предполагается в том числе за счёт формирования у представительниц прекрасного пола интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения женщин в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства.



Стратегия будет реализована в два этапа – с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год. План её реализации будет разработан в ближайшее время.



