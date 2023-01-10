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Суд обязал мэрию Улан-Удэ выдать женщине жильё

Суд обязал мэрию Улан-Удэ выдать женщине жильё
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подала в суд прокуратура

Жительница Улан-Удэ заявила в прокуратуру о нарушении её жилищных прав.

- Установлено, что женщина, проживающая совместно с несовершеннолетним сыном, является собственником жилого помещения, признанного аварийным и подлежащим сносу. Помещение включено в республиканскую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Администрация Улан-Удэ приняла решение об изъятии жилого помещения, проведены мероприятия по его оценке. Однако заявителю не предоставлен выбор способа замены жилого помещения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В суд был подан иск к администрации города, комитету по управлению имуществом и землепользованию (КУИ) о возложении обязанности предоставить жительнице на праве собственности взамен жилого помещения, признанного аварийным, равнозначное благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарно-техническим нормам.

Суд удовлетворил исковые требования.

Решение было обжаловано. Однако Верховный суд Бурятия решение оставил без изменения, апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения. Исполнение решения контролируется прокуратурой района.
аварийное жилье администрация Улан-Удэ

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