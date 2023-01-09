В Монголии присягу принесли четыре новых министра

Власть, Фото: пресс-служба ВГХ Монголии

В правительстве страны провели кадровые перестановки



В Монголии подписан указ о назначении новых министров. Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ представил новых министров президенту страны и Великому государственному хуралу. Затем министры принесли присягу на пленарном заседании хурала.



В частности, министра экономического развития Ч. Хурэлбаатара назначили на должность вице-премьера Монголии. Х. Булгантуяа стал министром Монголии, председателем национального комитета по восстановлению програнпереходов. Ц.Даваасурэн – министром строительства и градостроения. С. Чинзориг – министром здравоохранения.



Также в связи с назначением новых министров от занимаемых должностей освобождены министр здравоохранения С. Энхболд и министр строительства и градостроительства Б. Мунхбаатар. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».



