Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом

Власть, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Алексей Цыденов пожелал региону мирного солнца над головой



Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с Новым годом. Традиционно накануне наступления нового 2023 года глава республики обратился к землякам с видеообращением.



В новогоднем обращении говорилось, что помощь воинам-землякам, развитие промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, культуры, бизнеса, энергетики – всё это заслуга жителей Бурятии.



- Дорогие земляки, в новом году желаю всем вам неугасаемого тепла в ваших домах и в ваших сердцах. Силы, терпения и стойкости, пусть всегда будет причина для хорошего настроения и улыбки. Пусть в каждый дом приходят только добрые вести. Крепости духа, воинской удачи и победы нашим ребятам на передовой. Желаю нашей Бурятии сплочённости, движения вперёд и мирного солнца над головой. С Новым Годом! Шэнэ Жэлээр! - поздравил Алексей Цыденов жителей солнечной республики.



