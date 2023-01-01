Алексей Цыденов пожелал региону мирного солнца над головой
Алексей Цыденов поздравил жителей Бурятии с Новым годом. Традиционно накануне наступления нового 2023 года глава республики обратился к землякам с видеообращением.
В новогоднем обращении говорилось, что помощь воинам-землякам, развитие промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, культуры, бизнеса, энергетики – всё это заслуга жителей Бурятии.
- Дорогие земляки, в новом году желаю всем вам неугасаемого тепла в ваших домах и в ваших сердцах. Силы, терпения и стойкости, пусть всегда будет причина для хорошего настроения и улыбки. Пусть в каждый дом приходят только добрые вести. Крепости духа, воинской удачи и победы нашим ребятам на передовой. Желаю нашей Бурятии сплочённости, движения вперёд и мирного солнца над головой. С Новым Годом! Шэнэ Жэлээр! - поздравил Алексей Цыденов жителей солнечной республики.
Глава Бурятии поздравил жителей республики с Новым годом
Власть, Фото:
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