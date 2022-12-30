Данные озвучили в прокуратуре
В прокуратуре Бурятии состоялось заседание коллегии по вопросу исполнения закона в сфере здравоохранения.
Результаты проверок, жалобы людей и публикации в СМИ свидетельствуют о распространённости нарушений в данной сфере, отметили в прокуратуре.
В 2021-2022 годах прокуроры выявили 912 нарушений закона в этой сфере. В суды направлены 127 исков, объявлено 77 предостережений. По материалам прокурорских проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 270 лиц, возбуждено одно уголовное дело.
- Особого внимания требуют вопросы льготного лекарственного обеспечения граждан, в том числе детей, оказания первичной медико-санитарной помощи, организации скорой медицинской помощи, вакцинации. Сохраняется проблема необеспеченности медицинских организаций квалифицированными кадрами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В прокуратуре отметили, что по итогам заседания «выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в указанной сфере, запланировано проведение дополнительных проверок».
В Бурятии выявлено более 900 нарушений закона в сфере здравоохранения
Власть, Фото:
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