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В Бурятии выявлено более 900 нарушений закона в сфере здравоохранения

В Бурятии выявлено более 900 нарушений закона в сфере здравоохранения
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Данные озвучили в прокуратуре

В прокуратуре Бурятии состоялось заседание коллегии по вопросу исполнения закона в сфере здравоохранения.

Результаты проверок, жалобы людей и публикации в СМИ свидетельствуют о распространённости нарушений в данной сфере, отметили в прокуратуре.

В 2021-2022 годах прокуроры выявили 912 нарушений закона в этой сфере. В суды направлены 127 исков, объявлено 77 предостережений. По материалам прокурорских проверок к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 270 лиц, возбуждено одно уголовное дело.

- Особого внимания требуют вопросы льготного лекарственного обеспечения граждан, в том числе детей, оказания первичной медико-санитарной помощи, организации скорой медицинской помощи, вакцинации. Сохраняется проблема необеспеченности медицинских организаций квалифицированными кадрами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В прокуратуре отметили, что по итогам заседания «выработан ряд мер, направленных на повышение эффективности прокурорского надзора в указанной сфере, запланировано проведение дополнительных проверок».
прокуратура здравоохранение

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