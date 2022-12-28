В Бурятии прокуратура обнаружила медлительных чиновников

Органы местного самоуправления не разместили нужную информацию в системе ГИС ЖКХ
Прокуратура Хоринского района Бурятии обнаружила нарушение исполнения законодательства о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) органами местного самоуправления.
- Администрация Хоринского района в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не разместила сведения за 2022 год о мероприятиях по благоустройству поселений, в том числе по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Администрация сельского поселения «Хоринское» не разместила паспорта готовности к отопительному сезону 2022-2023 годов многоквартирных домов, - сообщает прокуратура Бурятии.
В связи с этим прокурор района внёс представления главам муниципалитетов. После этого необходимая информация в системе была размещена.
Два должностных лица органов местного самоуправления привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ «Нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ». Виновным назначены наказания в виде предупреждения.
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