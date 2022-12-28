Неизвестные исправили должности бурятских зампредов

Они на время обрели новое звучание













Недавно популярный местный паблик «Весь Улан-Удэ» обратил внимание на то, что кто-то переименовал должности зампредов республиканского правительства. К примеру, ответственный за инфраструктуру Евгений Луковников превратился в «заместителя скучного представителя правительства Бурятии», Пётр Мордовской, курирующий вопросы безопасности – в «заместителя приятных представителей», а главная по социалке (и по совместительству – министр здравоохранения) Евгения Лудупова – в «заместителя неприятного представителя».Глава Минсельхоза Галсан Дареев, тоже наделённый функциями зампреда, стал «заместителем простого представителя». Причём все высокие должности обрели новое звучание ненадолго – на сайте правительства всё уже поправили.Интернет-пользователи заметили, что в последнее время официальный портал органов государственной власти немного «подвисает», но изменения, которые, скорее всего, внёс какой-то шутник, увидели только самые внимательные. Впрочем, есть догадки, что никто не взламывал сайт и на скриншотах в соцсетях – обычный фотошоп.