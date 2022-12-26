Его задержали в ноябре
Мэр Куйтунского района Иркутской области Алексей Мари, который находится под следствием в связи с обвинением в контрабанде леса, добровольно покинул пост. Его отставку депутаты районной думы приняли 23 декабря.
- Депутаты приняли отставку по собственному желанию мэра муниципального образования Куйтунский район Алексея Мари. Временно исполняющим обязанности мэра назначен первый заместитель мэра муниципального образования Куйтунский район Алексей Непомнящий. Дата досрочных муниципальных выборов будет назначена в январе 2023 года, - говорится в сообщении думы Куйтунского района.
Мэра задержали в ноябре 2022 года. По данным следствия, он участвовал в контрабанде леса в Китай. Также членами организованной преступной группы вместе с ним стали еще две местные жительницы и другие лица. Установлено, что члены ОПГ перевезли через границу более 24 тысяч кубометров лесоматериалов более чем на 144 миллиона рублей.
Мэр района Иркутской области, обвиняемый в контрабанде леса, ушёл в отставку
Власть, Фото:
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