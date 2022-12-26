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В Чите свалку возле детсада убрали только после обращения в суд

В Чите свалку возле детсада убрали только после обращения в суд
Власть,  Фото:прокуратура Забайкальского края
К мусорному вопросу подключилась прокуратура

На территории, прилегающей к детскому саду № 3 по улице 2-я Московская в Чите, долгое время находилась несанкционированная свалка строительных отходов.

Прокуратура вносила в муниципалитет представление об устранении нарушений, однако меры по ликвидации свалки так и не были приняты.

Тогда прокуратура подала в суд иск и потребовала обязать администрацию Читы устранить нарушения.

- На стадии рассмотрения дела администрация заключила контракт с подрядной организацией на выполнение соответствующих работ. На сегодня свалка строительного мусора возле детского сада ликвидирована, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



свалка детские сады

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