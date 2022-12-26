В Бурятии заключили контракт на благоустройство, не имея на это бюджета

Виновников привлекли к административной ответственности
Администрация поселений Баргузинского района нарушила бюджетное законодательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Установлено, что между администрацией муниципального образования «Уринское» и строительной организаций заключен муниципальный контракт в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды села Уро на 2018-2024 годы» национального проекта «Жильё и городская среда». Организация выполнила работы по благоустройству сквера.
Вместе с тем в нарушение закона на момент заключения контракта его финансирование в бюджете не было предусмотрено.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администрации посёлка Усть-Баргузин, заключившей контракт с другой строительной организацией.
Впоследствии деньги были доведены до бюджета администраций, контракты оплачены своевременно.
В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 15.15.10 КоАП РФ «Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утверждённые бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств». Министерством финансов республики виновные привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.
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Власть, Фото:
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