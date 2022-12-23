В Улан-Удэ «управляшек» и бизнесменов штрафуют за неубранный снег

Они обязаны следить за порядком на прилегающих территориях
В столице Бурятии усилили рейды по соблюдению правил благоустройства. Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства (КГХ) проверяют, как управляющие компании, ТСЖ и различные компании и организации очищают от снега и наледи прилегающие территории. Все выявленные нарушения в обязательном порядке фиксируются, а на нарушителей составляют протоколы.
- С начала декабря специалисты проверили, как убирают снег торговые центры, учебные заведения, управляющие компании и ТСЖ на 30 магистральных улицах города, – рассказал начальник управления административного контроля Цокто Жамсуев.
В итоге на нарушениях попались ТЦ «Удинский пассаж», ООО ЖКС «Саяны» и УК «Сплав» и других. В КГХ напомнили: «управляшки» и собственники объектов и зданий обязаны поддерживать порядок на собственной и прилегающей территории и своевременно расчищать их от снега. В противном случае им грозят штрафы. Для физлиц их размер колеблется от 4 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 15, а для юридических– от 60 до 110 тысяч рублей.
Сообщить о наледи и гололёде на городских улицах улан-удэнцы могут, позвонив в управление административного контроля по номеру 8 (3012) 37-72-52.
В том числе он побывает на «Арбате» и площади Революции
В будущем году особый акцент будет сделан на поддержке учителей
Виктору Очирову продлили срок содержания под стражей
Бурятия стала одним из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Требования связаны с грядущим повышением тарифа на проезд
Глава Минсоцзащиты рассказала, как нацпроект «Демография» помогает тысячам семей из Бурятии
Курирует палату молодых законодателей Александр Варфоломеев
Остальные наказы перенесут на следующий год
Максим Орешкин вылетел в Северобайкальск
Подведены итоги законотворческой работы в уходящем году и озвучены планы на 2023-й
Михаил Филичев трудится в республике с начала октября
После прокурорского вмешательства работникам муниципального учреждения установлены надбавки к заработной плате
Город граничит с КНР
Отмечается, что сейчас арендаторы лесных участков только получают большую прибыль, но не делают ничего для их защиты
С нового года в республике заработает Социальный фонд