В Улан-Удэ «управляшек» и бизнесменов штрафуют за неубранный снег

Они обязаны следить за порядком на прилегающих территориях







Сообщить о наледи и гололёде на городских улицах улан-удэнцы могут, позвонив в управление административного контроля по номеру 8 (3012) 37-72-52.



В столице Бурятии усилили рейды по соблюдению правил благоустройства. Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства (КГХ) проверяют, как управляющие компании, ТСЖ и различные компании и организации очищают от снега и наледи прилегающие территории. Все выявленные нарушения в обязательном порядке фиксируются, а на нарушителей составляют протоколы.- С начала декабря специалисты проверили, как убирают снег торговые центры, учебные заведения, управляющие компании и ТСЖ на 30 магистральных улицах города, – рассказал начальник управления административного контроля Цокто Жамсуев.В итоге на нарушениях попались ТЦ «Удинский пассаж», ООО ЖКС «Саяны» и УК «Сплав» и других. В КГХ напомнили: «управляшки» и собственники объектов и зданий обязаны поддерживать порядок на собственной и прилегающей территории и своевременно расчищать их от снега. В противном случае им грозят штрафы. Для физлиц их размер колеблется от 4 до 5 тысяч, для должностных – от 10 до 15, а для юридических– от 60 до 110 тысяч рублей.