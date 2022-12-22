Глава Минпросвещения рассказал о планах на Год педагога и наставника

В будущем году особый акцент будет сделан на поддержке учителей
2023 год был объявлен годом наставника в России указом президента Владимира Путина от 27 июня. Год наставника подчеркнет особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, повысит престиж профессии учителя, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу «Россия 24».
- От учителя, от педагога зависит если не все, то очень и очень многое. Конечно, семья важна, важно общение с родителями, со сверстниками. Но учитель большое количество времени проводит с ребенком, на него равняются, особенно если это основная школа, когда формируется мировоззрение. Я считаю, что профессия учителя самая главная, самая значимая на земле, - сказал Сергей Кравцов.
- Следующий год – Год педагога и наставника, и у нас большие планы, мы их обсуждали вместе с учителями: запланированы различные семинары, конференции, мы прорабатываем и вопросы материального стимулирования педагогов, появляются новые программы, - добавил министр.
Сергей Кравцов сообщил, что за два года в России было утверждено ядро педагогического образования – единые программы подготовки учителей в системе высшего образования и среднего профессионального образования.
В педагогических вузах стали появляться новые пространства – «Кванториумы» с современным высокотехнологичным оборудованием. По словам министра, такого раньше не было.
По сравнению с 2021 годом в полтора раза увеличилось количество заявлений на педагогические специальности: 370 тысяч подали заявления в этом году – такого никогда не было.
Министр также отметил «беспрецедентные темпы по строительству новых школ в России и программу капитальных ремонтов, инициированную президентом. Такой программы нет ни в одной стране мира: 500 млрд рублей на капитальные ремонты, за пять лет 7300 школьных зданий должно быть отремонтировано»
- Сейчас уже 1100 школьных зданий отремонтировано, причем это не только капитальный ремонт, но это и оборудование, которое школа может заказать. К 2024-му году мы должны построить 1300 школ, - добавил министр Сергей Кравцов.
Глава Минпросвещения рассказал о планах на Год педагога и наставника
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