Глава Бурятии получил награду за дороги

Бурятия стала одним из лидеров нацпроекта «Безопасные качественные дороги»



21 декабря в Москве наградили глав регионов – лидеров по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Глава Бурятии Алексей Цыденов получил награду от первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.



Такие церемонии уже стали традиционными: на них отмечают регионы, достигшие наилучших показателей нацпроекта по итогам дорожного сезона.



- В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тыс. км дорог, причем 16,8 тыс. км из них сделаны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Он стал самым упоминаемым в СМИ и самым узнаваемым среди всех нацпроектов благодаря своей эффективности и открытости: люди не только видят результат своими глазами, но и могут принимать участие в выборе участков ремонта. Главная цель нацпроекта повышение качества жизни россиян, поэтому дороги обновляют к самым нужным и важным для населения объектам - больницам, школам, детским садам, стадионам и достопримечательностям. Нацпроект объединяет людей и регионы, а также способствует экономическому развитию территорий, - отметил Марат Хуснуллин.



Оценка работы регионов в рамках дорожного нацпроекта производилась по ряду критериев: это достижение целевых показателей, исполнительская дисциплина, исполнение контрольных точек по кассовому освоению и строительно-монтажным работам, а также организация информационного сопровождения и коммуникация с общественностью.



Дипломами за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды награждены Республика Бурятия, а также Тюменская и Пензенская области. Такие же награды получат ФКУ Упрдор «Южный Байкал», ФКУ «Уралуправтодор» и ФКУ «Поволжуправтодор».



Марат Хуснуллин поздравил глав регионов с успешным завершением дорожного сезона.



Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в стране работы проходили на 6 тыс. объектах, общая площадь укладки покрытия на объектах нацпроекта составила более 134 млн кв. м.



