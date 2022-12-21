В Улан-Удэ депутаты горсовета выполнили 90% наказов

Остальные наказы перенесут на следующий год



20 декабря в Улан-Удэнском городском совете депутатов состоялось заседание рабочей группы по исполнению наказов избирателей. По словам председателя рабочей группы Анатолия Белоусова, в 2022 году наказы избирателей были выполнены на 90%. Остальные 10% переносятся на следующий год.



На заседании большинство замечаний получил комитет по строительству. Депутаты отчитали их как раз-таки за невыполненные наказы. К примеру, на округе депутата Михаила Гергенова работы по проектированию водоснабжения по переулку Невского тянутся с 2021 года.



- Начнём с того, что этот наказ с 2021 года. Сумма была 700 тысяч рублей, которые мне, как объяснили, исчезли в омутах финансов нашего бюджета. Из этой суммы нам пришло 172 тысячи подрядчикам. Проект он выполнил не в соответствии с нашим представлением, что нам нужен результат. Мы пошли навстречу, добавили денег с экономии полгода назад. За всё время ситуация никак не сдвинулась. Ну объективно, куда мы сдвинулись-то? - возмутился Михаил Гергенов.



Комитет по строительству парировал тем, что необходимо определиться с финансированием на выполнение этих работ. Депутаты, в свою очередь, объяснили, что деньги на исполнение наказа никуда не исчезали, а были перенесены в бюджет города. Соответственно, нужно было связаться с комитетом по финансам и проконтролировать перенос бюджетных денег с 2021 на 2022 год.



- Когда разрабатывали проект, МУП «Водоканал» поставил условие без повысительной насосной станции (ПНС). Если бы нам изначально дали нормальные техусловия с устройством ПНС, то конечно стоимость контракта была бы около 800 тысяч рублей, - объяснила заместитель председателя комитета по строительству мэрии Улан-Удэ Надежда Доржиева.



Анатолий Белоусов предложил провести внутреннее расследование и найти виноватых.



- Если виноват «Водоканал», дайте нам тогда бумагу, что виноваты они. Мы вызовем сюда директора и будем спрашивать уже с него. Какой специалист, что он нарушил и какое наказание он понёс за это. Давайте уже так работать. С 2021 года наказ тянется, - обратился Белоусов.



На 17-м округе, по улице Гоголя, депутаты не приняли наказ по установке «умной» водоколонки. Как выяснилось, комитет по строительству никак не отчитался о готовности по этому проекту. Однако и здесь нашли недоработки со стороны МУП «Водоканал».



- Мы эту водоколонку установили в прошлом году. Средства были выделены в этом году. Не хочу ничего говорить против, но устанавливал её МУП «Водоканал». Без проекта, без ничего. Теперь, чтобы нам эту водоколонку сдать в казну для обслуживанию тому же «Водоканалу», нам необходим техплан и проект. На сегодня этого нет, - ответила Надежда Доржиева.



Анатолий Белоусов предложил обратиться к председателю комитета городского хозяйства Сергею Гашеву для решения данного вопроса. Однако в зале сидел его заместитель Николай Мадюскин, который обещал разобраться с ситуацией.



- Мы сейчас не готовы дать ответ на этот вопрос. Но обещаем разобраться и наказать виновных. Если не найдём, себя накажем, - ответил Мадюскин.



Депутаты горсовета попросили комитеты разобраться с наказом до конца недели. Также Анатолий Белоусов добавил, что будет организовано отдельное заседание с участием МУП «Водоканал».



- Очень много делается по водоснабжению. Буквально 19 мероприятий по всему городу. Очень долго затягивается процесс передачи сетей «Водоканалу». Они должны их принять и передать в комитет по управлению имуществом (КУИ). Дальше жители должны подключаться и пользоваться водой. К сожалению, у нас идёт какая-то заторможенность. Планируем собрать представителей МУП «Водоканал» и заслушать их, - заявил депутат Анатолий Белоусов.



