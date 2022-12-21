ЕР обеспечила выполнение соцобязательств и народной программы в 2023 году

Подведены итоги законотворческой работы в уходящем году и озвучены планы на 2023-й



На встрече руководителей «Единой России» и её думской фракции были подведены итоги законотворческой работы в уходящем году и озвучены планы на год наступающий. Ключевыми направлениями были названы: поддержка участников спецоперации и их семей, увеличение социальных расходов, а также работа по выполнению народной программы партии.



Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак напомнил, что в текущем году партия добилась сохранения рабочих мест за мобилизованными и добровольцами, введения кредитных каникул и установления моратория на пени по оплате коммунальных услуг. Помимо этого, удалось защитить выплаты от списания по исполнительным производствам, пишет rostovgazeta.ru.



Все участники спецоперации, включая добровольцев и гражданских лиц, привлечённых к решению задач СВО, могут рассчитывать на статус ветерана боевых действий и связанные с ним льготы.



Благодаря усилиям единороссов в госбюджете расширено финансирование ряда социальных направлений. Это поддержка занятости, волонтёров, сельских территорий, молодёжного предпринимательства и не только.



В свою очередь руководитель фракции “Единая Россия” в Госдуме Владимир Васильев вспомнил, что единороссы добились принятия решения о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет. Помимо этого, последовала опережающая индексация прожиточного минимума, пенсий и минимального размера оплаты труда.



Региональные отделения ЕР представили свыше 1500 предложений для плана по поддержке отечественной экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления. В план включили 160 мер, направленных на помощь промышленности и другим сферам. Ещё 80 мер внепланово были включены в различные государственные программы.



Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что в следующем году главным направлением работы партии остаётся поддержка семей с детьми, особенно если речь идёт о детях-инвалидах. Помимо этого, единороссы сосредоточатся на качестве здравоохранения и образования, патриотическом воспитании молодёжи и противостоянии попыткам извратить историю.



Как сообщает партийный сайт ER.RU, в ближайшее время единороссы внесут на рассмотрение депутатов проект закона о занятости. В него включили в том числе определение понятия «самозанятый». Вслед за ним будет введен ряд важных поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации.



Подводя итоги встречи, Турчак назвал главным историческим событием уходящего года вхождение в РФ четырёх новых регионов. Также он поблагодарил всех участников наблюдательной и гуманитарной миссий в Донбассе и на новых территориях, а также коллег в Госдуме за помощь в рамках СВО.



- Народная программа включает около 300 положений, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. Основой планирования бюджета стало выполнение пунктов народной программы, в которую вошли пожелания и наказы жителей республики. Около 90% пунктов касаются социальной сферы и инфраструктур. В 2022 году провели модернизацию четырех отделений почтовой связи, завершился капитальный ремонт в 54 школах, обновили материально-техническую базу в более ста сельских домах культуры. По проекту «Городская среда» в г. Улан-Удэ было отремонтировано 49 дворов и 77 в районах Бурятии, благоустроено 93 общественные территории. Особое внимание всегда уделяется поддержке семей и социальной политике. Таким образом, с текущего года увеличен размер материнского капитала, право на маткапитал получили отцы, эти поправки внесены по инициативе партии «Единая Россия». Появились новые формы поддержки, такие как выплаты на детей от 8 до 17 лет. Народная программа решает ключевые вопросы - повышение качества жизни наших граждан, обеспечение мер поддержки для различных категорий населения, а также развитие инфраструктуры, - рассказал Владимир Ведерников, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия.



