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Глава Окинского района Бурятии получил прокурорское представление

Глава Окинского района Бурятии получил прокурорское представление
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После прокурорского вмешательства работникам муниципального учреждения установлены надбавки к заработной плате

Прокурорская проверка выявила нарушение в деятельности муниципального учреждения Окинского района Бурятии.

Муниципальным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений Окинского района, предусмотрено право на получение стимулирующих выплат в виде надбавок за сложность и напряжённость, за выслугу лет. Вместе с тем отдельным работникам надбавки установлены не были.

Главе Окинского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, руководителем муниципального учреждения внесены изменения в штатное расписание, четырём работникам установлены положенные надбавки.

Кроме того, по заявлению одного из работников прокурор в суд направил иск о понуждении произвести перерасчёт заработной платы с учётом установленных надбавок за сложность и напряжённость, выслугу лет с 1 января по 1 сентября 2022 года.

Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Во исполнение судебного решения работнику произведён перерасчёт заработной платы с учётом установленных надбавок на сумму 56 тысяч рублей.
прокуратура

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