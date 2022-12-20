Глава Окинского района Бурятии получил прокурорское представление

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

После прокурорского вмешательства работникам муниципального учреждения установлены надбавки к заработной плате



Прокурорская проверка выявила нарушение в деятельности муниципального учреждения Окинского района Бурятии.



Муниципальным нормативным правовым актом, регламентирующим вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений Окинского района, предусмотрено право на получение стимулирующих выплат в виде надбавок за сложность и напряжённость, за выслугу лет. Вместе с тем отдельным работникам надбавки установлены не были.



Главе Окинского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, руководителем муниципального учреждения внесены изменения в штатное расписание, четырём работникам установлены положенные надбавки.



Кроме того, по заявлению одного из работников прокурор в суд направил иск о понуждении произвести перерасчёт заработной платы с учётом установленных надбавок за сложность и напряжённость, выслугу лет с 1 января по 1 сентября 2022 года.



Тункинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Во исполнение судебного решения работнику произведён перерасчёт заработной платы с учётом установленных надбавок на сумму 56 тысяч рублей.

