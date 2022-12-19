Прокуратура Бурятия и контрольно-счётная палата заключили соглашение

Документ подписан в конце прошлой недели
16 декабря исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и председатель контрольно-счётной палаты города Улан-Удэ Лариса Убеева заключили соглашение о взаимодействии.
- Стороны соглашения намерены осуществлять информационный обмен сведениями по вопросам выявления предупреждения и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере городского округа «Город Улан-Удэ», в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города, - пояснили в пресс-службе республиканской прокуратуры
Соглашением определены формы сотрудничества и обязанности сторон.
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