Прокуратура Бурятия и контрольно-счётная палата заключили соглашение





16 декабря исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев и председатель контрольно-счётной палаты города Улан-Удэ Лариса Убеева заключили соглашение о взаимодействии.- Стороны соглашения намерены осуществлять информационный обмен сведениями по вопросам выявления предупреждения и пресечения правонарушений в финансово-бюджетной сфере городского округа «Город Улан-Удэ», в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города, - пояснили в пресс-службе республиканской прокуратурыСоглашением определены формы сотрудничества и обязанности сторон.