Владимир Путин подчеркнул важность развития Байкальска

Федеральные власти утвердят программу социально-экономического развития города



Вопросы развития Байкальска обсудили на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством президента России Владимира Путина. Был рассмотрен целый ряд направлений – от ликвидации накопленного на площадке БЦБК вреда до создания комфортных условий для жизни людей.



Напомним, что по итогам прошедшего в этом году Петербургского экономического форума Правительству РФ было поручено утвердить программу социально-экономического развития города Байкальск до 2040 года. Программа разработана министерством экономического развития и внесена в Кабмин РФ.



- На сегодняшний день она уже на красном бланке. Завершается согласование этого документа, и в ближайшие дни мы представим его на подпись председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, - доложила вице-премьер Виктория Абрамченко.



Программа включает 62 мероприятия. До 2040 года на реализацию предусмотрено 33,5 млрд рублей из федерального бюджета. В 2023 году программа будет профинансирована на 5 млрд рублей. Кроме того, выполняются две ключевые задачи – ликвидация накопленного вреда от БЦБК и строительство нескольких очистных сооружений.



- Таких объектов восемь: четыре расположены на территории Иркутской области, три – в Забайкальском крае, плюс городские очистные сооружения в Улан-Удэ. Все объекты полностью обеспечены финансированием: предусмотрено 23 млрд рублей. Завершаем строительство очистных сооружений в 2024 году, - пояснила Виктория Абрамченко.



Что касается ликвидации вреда, то единственным исполнителем определён Росатом. Работы идут в графике. Построены локальные сооружения для очистки надшламовых вод.



- Все три объекта, которые представляют накопленный вред на промышленной площадке БЦБК, в контуре внимания – по ним проведены изыскания. По двум объектам – очистным сооружениям, которые содержат чёрный щёлок, и Бабхинскому полигону подготовлена проектно-сметная документация. По Солзанскому полигону принято решение провести научно-исследовательские работы. Кроме того, мы занимаемся ещё ликвидацией несанкционированных свалок на территории центральной экологической зоны озера Байкал. Девять уже ликвидировали. Их общая площадь – 15 гектаров. Сегодня эта территория уже очищена, - отметила зампред Правительства РФ.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на заседании Владимир Путин подчеркнул, что программы оздоровления озера должны исполняться безусловно. При этом важно развитие самого города Байкальска.



- Мы будем решать экологические проблемы, но загрузка предприятий, рабочие места в Байкальске, развитие самого города, социальная сфера, они крайне важны тоже для людей, которые там живут, - заявил президент.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя итоги заседания, отметил, что утверждение программы социально-экономического развития города Байкальска позволит уже в следующем году начать в городе масштабные преобразования.



- Президент поручил утвердить программу, предусмотрев в ней мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры с применением современных экологических стандартов, а также по повышению транспортной доступности Байкальска, - прокомментировал Игорь Кобзев.



