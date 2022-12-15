Причиной стали проблемы с пассажирскими авиаперевозками
Как выяснила прокурорская проверка, в посёлках Уакит, Усть-Джилинда, Варваринск Баунтовского эвенкийского района отсутствуют надлежащим образом оформленные и оборудованные посадочные площадки, не определены эксплуатирующие их организации. Кроме того, районные власти не заключили муниципальные контракты для пассажирских авиаперевозок.
- В результате существенно нарушаются права граждан, проживающих в названных населённых пунктах, на доступность транспортных услуг, безопасность полётов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Бурятский транспортный прокурор в адрес главы Баунтовского эвенкийского района внёс представление, которое находится в стадии рассмотрения. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Глава Баунтовского района Бурятии получил прокурорское представление
Власть, Фото:
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