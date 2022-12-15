Глава Баунтовского района Бурятии получил прокурорское представление

Власть, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Причиной стали проблемы с пассажирскими авиаперевозками



Как выяснила прокурорская проверка, в посёлках Уакит, Усть-Джилинда, Варваринск Баунтовского эвенкийского района отсутствуют надлежащим образом оформленные и оборудованные посадочные площадки, не определены эксплуатирующие их организации. Кроме того, районные власти не заключили муниципальные контракты для пассажирских авиаперевозок.



- В результате существенно нарушаются права граждан, проживающих в названных населённых пунктах, на доступность транспортных услуг, безопасность полётов, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Бурятский транспортный прокурор в адрес главы Баунтовского эвенкийского района внёс представление, которое находится в стадии рассмотрения. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

